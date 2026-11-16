Путин поздравил теннисистку Андрееву с победой на Итоговом турнире WTA

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

После триумфа спортсменка поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.

Путин поздравил Мирру Андрееву с победой на Итоговом турнире

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил подготовку, мастерство, выдержку и волю спортсменки, которые она продемонстрировала во время турнира.

«От души поздравляю Вас с триумфом в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю», — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что победа Андреевой стала продолжением традиций отечественной теннисной школы, и пожелал ей новых спортивных успехов.

Итоговый турнир WTA — 2026 прошел в американском Индиан-Уэллсе. В финале 19-летняя россиянка встретилась с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Матч продолжался один час 49 минут и завершился победой Андреевой со счетом 7:5, 6:3.

После триумфа спортсменка поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. За победу она получила три миллиона долларов и эксклюзивный фиолетовый Mercedes.

Титул на Итоговом турнире стал первым в карьере Андреевой. При этом на соревнованиях в одиночном разряде в этом году она не отдала соперницам ни одного сета.

Андреева стала второй российской теннисисткой, которой удалось выиграть Итоговый турнир WTA. Первой была Мария Шарапова, завоевавшая титул в 2004 году.

В июне Андреева впервые в карьере завоевала титул «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» во Франции она победила польскую теннисистку Майю Хвалиньскую.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:07
Онкобольная Лерчек устроила звездный переполох: реакция шоу-бизнеса на помилование блогера
18:01
«Пушкин не виноват»: писатель Водолазкин вступился за классика
17:58
Выступление Баскова в МГИК было сорвано из-за внезапной эвакуации
17:53
Путин поздравил теннисистку Андрееву с победой на Итоговом турнире WTA
17:40
«С глубоким сожалением»: МИЦ «Известия» обратился к ЮНЕСКО в связи с гибелью журналистов
17:28
НМГ расширяет сотрудничество с медиакомпаниями Китая

Сейчас читают

Массовые сокращения или рост зарплат: чего ждать от рынка труда в 2027 году
Военный эксперт напомнил об острой ресурсной проблеме Киева
«Хочет стать фриком»: Довлатова раскритиковала внешность Гай Германики после пластики
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео