Российские фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото на этапе Гран-при в Китае

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли третий этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходили в Шэньчжэне.

По итогам короткой и произвольной программ трехкратные чемпионы России набрали 209,84 балла. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, получившие 198,27 балла. Бронзовыми призерами стали японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути с результатом 181,50 балла.

Победа Мишиной и Галлямова стала первой для российских фигуристов на этапах Гран-при ISU в нынешнем сезоне. До них последний раз россияне поднимались на высшую ступень пьедестала этих соревнований в конце 2021 года — на этапе в Москве.

ISU допустил россиян к своим соревнованиям в нейтральном статусе, но пока у них ограниченное количество квот на главные турниры из-за отсутствия рейтинговых очков.

В начале октября Мишина и Галлямов стали серебряными призерами турнира серии «Челленджер» Trialeti Trophy, который проходил в грузинском Батуми.

В спортивной карьере пары уже есть крупные международные достижения. Фигуристы стали чемпионами мира в 2021 году и чемпионами Европы в 2022-м. На Олимпийских играх в Пекине они завоевали две бронзовые медали — в парном катании и командном турнире.

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