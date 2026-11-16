«Теперь они вместе»: умерла мать основателя «Ласкового мая» Валентина Кузнецова

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

Ее похоронят рядом с сыном в Оренбурге.

Умерла мать основателя «Ласкового мая»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Умерла мать основателя Ласкового мая Валентина Кузнецова

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина умерла в возрасте 95 лет. О ее смерти сообщила соавтор книг о композиторе Ландыш Ахметшина в социальных сетях.

«Сегодня из жизни ушла Валентина Алексеевна Кузнецова. Она всю свою жизнь посвятила единственному сыну. Валентина Алексеевна — невероятно сильная духом женщина», — написала она в личном блоге.

По словам Ахметшиной, последние четыре года Валентина тяжело переживала потерю сына. Ей было трудно ходить, но каждый день она находила силы и заходила в комнату, где хранились вещи Сергея.

«Ждала встречи с ним. И вот этот день настал. Теперь они вместе», — написала Ландыш Ахметшина.

Сергей Кузнецов, подаривший слушателям песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», умер 7 ноября 2022 года. Композитору было 58 лет.

В начале музыкальной карьеры Валентина Алексеевна активно помогала Сергею. Однажды она даже продала автомобиль, чтобы сын смог купить профессиональную аппаратуру. Женщина поддерживала и других участников коллектива, за что ее называли «общей мамой».

Как сообщает ТАСС, прощание с Валентиной Кузнецовой состоится 18 ноября в Оренбурге. Ее похоронят на кладбищенском комплексе «Степной» рядом с сыном.

Ранее стало известно о смерти матери народной артистки России Ирины Алферовой — Ксении Архиповны. Женщина умерла на 104-м году жизни.

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