«Отражала божий свет»: умерла мама народной артистки Ирины Алферовой

Умерла мама народной артистки Ирины Алферовой

Умерла мама народной артистки России Ирины Алферовой, Ксения Архиповна Алферова. Об этом сообщила внучка умершей, актриса и ведущая Ксения Алферова.

«Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алферова на 104-м году жизни. Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась со всеми щедро!», — написала она на своей странице в Telegram.

По словам Алферовой-младшей, частичка внутреннего света Ксении Архиповны осталась во всех членах семьи. Сама она трогательно называла родственницу «бама», сочетая слова «бабушка и мама». Внучка назвала свою бабушку олицетворением истинной, безусловной и чистой любви.

«У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», — добавила она.

Ранее артистка рассказала о том, как переживает тяжелый разрыв с бывшим мужем Егором Бероевым.

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