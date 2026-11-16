Путин: памятник в честь подвига воинов России и КНДР появится в Курске
Президент подчеркнул, что Москву и Пхеньян связывают дружба и братство.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Памятник в честь подвига воинов России и КНДР появится в Курске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом президиума политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарем Чо Ен Воном.
Монумент установят до конца этого года. Он отметил, что участие военных из КНДР в освобождении Курской области открыло новую главу в содружестве двух государств. Путин добавил, что Россия никогда не забудет героизм корейских бойцов.
«Корейские саперы и инженерно-строительные подразделения внесли важный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и возвращения Курской земли к мирной жизни. Мы это очень высоко ценим», — заявил глава государства.
Президент также дал высокую оценку отношениям с лидером Корейской Народно-Демократической Республикой Ким Чен Ыном. По его словам, они носят дружеский и деловой характер и направлены на развитие двусторонних связей.
Путин подчеркнул, что Россию и КНДР объединяют прочная дружба, добрососедство и боевое братство, добавив, что эти связи длятся десятилетия. Он напомнил, что между Москвой и Пхеньяном действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Делегация из КНДР во главе с Чо Ен Воном прибыла в Москву, где приняла участие в открытии генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма». Представители также встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
74%
Нашли ошибку?