Путин: памятник в честь подвига воинов России и КНДР появится в Курске

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Срочная новость 23 0

Президент подчеркнул, что Москву и Пхеньян связывают дружба и братство.

Отношения Путина и Ким Чен Ына — новости

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Памятник в честь подвига воинов России и КНДР появится в Курске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членом президиума политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарем Чо Ен Воном.

Монумент установят до конца этого года. Он отметил, что участие военных из КНДР в освобождении Курской области открыло новую главу в содружестве двух государств. Путин добавил, что Россия никогда не забудет героизм корейских бойцов.

«Корейские саперы и инженерно-строительные подразделения внесли важный вклад в восстановление объектов инфраструктуры и возвращения Курской земли к мирной жизни. Мы это очень высоко ценим», — заявил глава государства.

Президент также дал высокую оценку отношениям с лидером Корейской Народно-Демократической Республикой Ким Чен Ыном. По его словам, они носят дружеский и деловой характер и направлены на развитие двусторонних связей.

Путин подчеркнул, что Россию и КНДР объединяют прочная дружба, добрососедство и боевое братство, добавив, что эти связи длятся десятилетия. Он напомнил, что между Москвой и Пхеньяном действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Делегация из КНДР во главе с Чо Ен Воном прибыла в Москву, где приняла участие в открытии генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма». Представители также встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.51
0.36 91.19
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:32
При условии: состоится ли встреча Путина и Ким Чен Ына на саммите АТЭС
22:23
Путин: памятник в честь подвига воинов России и КНДР появится в Курске
22:20
«Я на Гурченко похожа»: Гай Германика пожаловалась на внешность после пластики
22:12
Песков объяснил, от чего зависит встреча Путина и Трампа
21:52
Кушнер сообщил о подготовке новой многосторонней встречи по Украине
21:30
Снег до обеда: москвичей предупредили о временном снежном покрове

Сейчас читают

Массовые сокращения или рост зарплат: чего ждать от рынка труда в 2027 году
Военный эксперт напомнил об острой ресурсной проблеме Киева
Кольцо от Tiffanу: на ком женится пасынок Олега Газманова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео