Недавний день рождения голливудского актера Леонардо Ди Каприо запомнился не только звездными гостями: одним из ярких моментов и необычных моментов стал автобус с полуобнаженными моделями, подъехавший к его дому. Об этом сообщает агентство Daily Mail.

Вечеринку по случаю 52-летия Ди Каприо организовал 14 ноября в своей частной резиденции в Беверли-Хиллз. Внимание присутствующих привлек большой белый минивэн, из которого вышли девушки в откровенных нарядах. По словам свидетелей, происходящее напоминало знаменитую тусовку из фильма «Социальная сеть».

При этом сам Леонардо предпочел остаться вне фокуса: папарацци не поймали момент его приезда, да из дома актер не показывался. Праздник прошел с участием его отца Джорджа, мачехи Пегги Энн Фаррар, а также старых друзей — Лукаса Хааса и Тоби Магуайра.

Кроме того, на день рождения пришли Аль Пачино со своей спутницей, Эдвард Нортон, Орландо Блум, Элизабет Бэнкс, Кейли Коуэн, Кейси Аффлек, рэпер 50 Сent и другие звезды Голливуда.

Леонардо Ди Каприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Всемирную известность ему принесла роль бедного художника Джека Доусона в культовом фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Позже он закрепил статус серьезного артиста работами с Мартином Скорсезе. В 2016 году впервые в своей карьере удостоился «Оскара».

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