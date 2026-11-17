Третьеклассник из Петербурга выяснил, что в учебнике по литературному чтению авторы подкоротили одно из самых известных стихотворений Пушкина. Говорят, чтобы не подвергать опасности детское здоровье. Вот только каждый эти строки знает наизусть. Насколько они опасны, вместе с сыном и профессиональными цензорами выяснила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

«Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей».

А вот нынешние третьеклассники в один ряд с бурей, мглою и старушкой кружку уже не поставят. Они просто о ней не узнают!

В учебнике по литературному чтению за третий класс под названием стихотворения «Зимний вечер» — пометка: «В сокращении». И под это сокращение попало одно четверостишие, которое, правда, в оригинале повторяется дважды.

Свою внезапную цензуру издательство «Просвещение» объяснило стремлением соблюсти российское законодательство.

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь.

Такое — даже для учителей слишком.

«Строфа не пропагандирует какой-то алкоголь, пьянство и так далее. Это драматический момент Пушкина, когда он общается с няней, и он тем самым передает эту тоску», — сказала учитель начальных классов Наталья Островская.

А вот Александр Сергеевич бы не удивился — уверяют знающие потомки. Солнце русской поэзии еще при жизни цензуре подвергалось. В советские времена Пушкина тоже редактировали.

«На самом деле, относительно Пушкина возникали сомнения у людей, принимающих решения, допустим, в 80-е годы. Вот „Выпьем с горя, где же кружка?“ — это вычеркивалось во время антиалкогольной кампании. Вот. И в прежние годы тоже. Поэтому здесь ничего нового нет», — сказал писатель Евгений Водолазкин.

Вот только в этот раз против — даже чиновники. В Министерстве просвещения заявили, что Пушкин не нуждается в подобной редактуре.

«Произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде — произвольное сокращение текстов недопустимо», — заявили в Министерстве просвещения.

В защиту отечественной классики выступили и депутаты, и сенаторы.

«„Выпьем с горя, где же кружка?» для третьеклассника совершенно не обязательно прочитывается как употребление алкоголя. Даже более того: скорее всего, третьеклассник этого и не поймет. И для того, чтобы увидеть в этом именно сцену распития спиртных напитков, нужно быть взрослым испорченным человеком, да?» — сказал научный сотрудник отдела пушкиноведения ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН Вениамин Золотухин.

А вот тут — не совсем. Третьеклассник Тимофей стихотворение «Зимний вечер» изучал как раз сегодня, в школе. О той самой роковой кружке впервые услышал от нас. И вот — реакция третьеклассника.

«Я представляю огромную кружку, как у викингов, деревянную», — сказал третьеклассник Тимофей Трапезников.

«А в кружке что?» — спросил корреспондент.

«Алкоголь», — ответил школьник.

«Это плохо?» — уточнил корреспондент.

«Ну, в стихотворении ничего, это же просто стихотворение», — сказал Тимофей Трапезников.

А в интернете и не такое увидеть можно! Но для таких, как Тимофей, все же считаем нужным дать великому творению классика прозвучать в полноценном виде.

Тем не менее кружка раздора, кажется, все же оставит свой след в образовании. В Министерстве просвещения заверили: в новые государственные учебники по литературе стихотворение «Зимний вечер» войдет уже в полном объеме. Правда, не для третьих, а для куда более взрослых — пятых классов.

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