Weeek: сотрудники чаще всего спорят с руководителями о способах выполнения задач

Разное представление о том, как нужно выполнять работу, стало самой распространенной причиной конфликтов сотрудников с руководителями. Такой ответ дали 34% участников опроса, с которым ознакомилась Газета.ру. В исследовании поучаствовали более тысячи специалистов разных сфер, включая IT, торговлю, образование, производство, маркетинг и строительство.

На втором месте оказались споры об объеме задач и нагрузке — их отметили 31% респондентов. По 25% назвали постоянно меняющиеся требования и рабочее общение после окончания дня. Еще 23% конфликтуют из-за поручений, которые не входят в их обязанности.

Всего о периодических или частых конфликтах с начальством сообщили 72% опрошенных. При этом 51% оценивают отношения с непосредственным руководителем как хорошие или очень хорошие. Остальные 49% дали отрицательную оценку.

Обсуждать рабочие трудности участники исследования чаще всего предпочитают с коллегами — так ответили 51%. Еще 28% заявили, что обращаются к друзьям и близким вне работы, 9% — к представителям других отделов компании, 3% — к руководителю другого уровня.

«Руководитель считает требования очевидными, а сотрудник иначе представляет способ выполнения работы или ее объем… Согласие выполнить поручение не всегда означает разрешение конфликта. Если возражения сотрудника остались без ответа, недоговоренности могут накапливаться и проявляться в последующих спорах», — отметила сооснователь Weeek Инга Скерсь.

По ее мнению, поддержка коллег помогает снизить напряжение, но сама причина конфликта при этом может сохраниться. Чтобы ситуация изменилась, обсуждение перегруза или ошибок должно приводить к пересмотру рабочих договоренностей, заключила Скерсь.

В любых конфликтах ключевым является стремление к компромиссу. Победа в споре — не всегда позитивный итог, и это касается и рабочих, и личных отношений. Ранее психолог Ольга Романив объяснила, какие ошибки превращают обычную ссору в разрушительный скандал.

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