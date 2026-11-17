У 28-летнего мужчины после нейрохирургического вмешательства возникло необычное нарушение зрительного восприятия. Он стал замечать черты своей кошки на лицах окружающих. Иногда происходило обратное — черты людей появлялись на морде питомца. Исследование опубликовано в журнале Cortex.

Американец Карл живет с этими симптомами уже два года. Они появились после операции по удалению артериовенозной мальформации — аномального сплетения кровеносных сосудов, которое могло привести к кровоизлиянию в мозг.

Почему американец видит кошку в лицах незнакомцев

Особенность нарушения заключается в том, что увиденное ранее лицо способно влиять на восприятие других лиц в течение дня. Если Карл утром сначала смотрит на свою кошку Луну, позже он может замечать ее черты у встречных людей.

Если первым он видит человека, происходит обратное. Особенности этого лица появляются не только у других людей, но и на морде Луны. При этом речь идет не об отдельных расплывчатых пятнах или изображении, словно наложенном поверх другого.

Как отмечают авторы научной работы, заимствованные черты выглядят естественной частью лица. Они меняются вместе с его положением, углом обзора и расстоянием до наблюдателя. Поэтому даже причудливые сочетания воспринимаются пациентом как единый образ.

Подобные эпизоды могут продолжаться несколько часов, а иногда сохраняются почти весь день. Необычное состояние не исчезло и спустя два года после нейрохирургической операции.

Что происходит с мозгом при таком нарушении

Ученые объясняют симптомы сочетанием двух явлений. Первое называется палинопсией: ранее увиденный образ сохраняется в зрительном восприятии или возникает повторно, хотя человек уже смотрит на другой объект.

Второе — прозопометаморфопсия. При этом редком нарушении искажается восприятие лиц: их отдельные черты могут выглядеть непривычно, менять форму или восприниматься неправильно.

В случае Карла оба эффекта проявляются особенно необычно. Мозг словно использует детали одного лица, когда человек рассматривает другое. Причем подобное смешение затрагивает и человеческие лица, и морду домашнего животного.

Распознавание лиц в значительной степени зависит от работы правой височной доли мозга. Именно часть этой области пришлось удалить во время операции. Исследователи связывают возникшие после вмешательства изменения с нарушением обработки зрительной информации, однако один клинический случай не позволяет установить все механизмы такого состояния.

Психолог и нейробиолог Дартмутского колледжа Брэд Дюшен пояснил, что история Карла показывает: отдельные черты могут извлекаться из памяти и влиять на текущее восприятие. Иными словами, мозг не просто принимает изображение, поступающее от глаз, но и соотносит его с уже сохраненной информацией.

Как искусственный интеллект помог показать симптомы

Одна из сложностей при изучении подобных нарушений заключается в том, что врач не может непосредственно увидеть мир глазами пациента. Описания вроде «у людей кошачьи глаза» помогают представить проблему лишь приблизительно.

Поэтому Карл вместе с Брэдом Дюшеном создал изображение с помощью искусственного интеллекта. Оно должно было передать то, как мужчина воспринимает лица во время подобных эпизодов. Получившийся вариант можно было уточнять, ориентируясь на замечания самого пациента.

По словам Дюшена, современные инструменты позволяют быстро создавать реалистичные изображения по текстовому описанию. Благодаря этому специалисты получают более точное представление о жалобах человека, а сам пациент может участвовать в подготовке иллюстраций своего состояния.

Исследователи надеются, что такой подход поможет документировать редкие нарушения восприятия и лучше сравнивать их проявления у разных людей.

Женщина после инсульта видела собачьи морды у пассажиров

История Карла не единственная в медицинской литературе. Еще в 1986 году в журнале Cortex описали случай 58-летней женщины, пережившей инсульт.

Однажды она ехала в автобусе и посмотрела на пуделя другого пассажира. Когда женщина перевела взгляд на окружающих, ей показалось, что у людей вместо лиц появились собачьи морды.

После инсульта у пациентки возникли и другие нарушения: она перестала узнавать знакомых людей и даже собственную квартиру. Врачи связали изменения восприятия с повреждением мозга.

Оба случая интересны тем, что необычные черты проявлялись именно при взгляде на лица людей или животных. По описаниям исследователей, они не переносились на деревья, мебель и другие предметы.

Это наблюдение поддерживает представление о том, что мозг обрабатывает лица особым образом, отличным от распознавания остальных объектов. Но для более полного понимания механизмов необходимы дальнейшие исследования.

Авторы новой работы рассчитывают, что подробные описания симптомов и созданные с участием пациентов изображения помогут точнее изучать подобные состояния. По их мнению, фотореалистичные визуализации могут стать важным инструментом при изучении редких нарушений зрительного восприятия.

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