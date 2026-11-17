Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку на фоне обвинений в коррупции. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Глава государства в своей речи сказал, что на него «безрассудно нападают» некие преступные группы. Они пытаются опорочить его честь, а так как он занимает должность президента страны, то значит честь и всего народы. Политик подчеркнул, что все эти обвинения являются клеветой и оскорбляют его.

«Я некоторое время молчал и наблюдал за ситуацией. Однако, как человек, занимающий ответственную должность, я решил сегодня сделать это заявление. Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим», — заявил Хурэлсух.

Он также добавил, что все причастные к этому будут привлечены к ответственности.

По данным издания Mongolia Daily, главу государства обвиняют в махинациях с засекреченным тендером на строительство железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт. Предположительно, политическая элита, включая и президента, получили взятки на общую сумму 110 миллионов долларов. Победителем тендера стала компания Bodi Group.

Одним из тех, кто заявлял о коррупции монгольского лидера, стал бывший мэр города Улан-Батор Хишгигиин Ньямбаатар во время прямого эфира. При этом он сам находится в международном розыске и подозревается в незаконном проведении свыше 20 конкурсных процедур и выделении средств друзьям-физлицам и организациям.

Парламентская оппозиция Монголии 16 ноября для проведения расследования потребовала отставки президента и ряда других чиновников, которые фигурировали в обвинениях.

Для выяснения всех обстоятельств депутаты от Демократической партии предложили создать временную парламентскую комиссию. Данную инициативу поддержали 42 парламентария.

Президент Моголии заявил, что будет сотрудничать со следствием.

Ухнаагийн Хурэлсух вступил в должность главы государства 25 июня 2021 года. Он был избран на шесть лет.

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