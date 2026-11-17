Песков: Крымский мост станет лучше после восстановления из-за атаки ВСУ

План восстановления Крымского моста подготовят после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому.

По словам представителя Кремля, предстоит определить, в какой последовательности будут идти работы и сколько времени они займут.

«Тут, собственно, никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего», — подчеркнул Песков.

Ранее, 16 ноября, Песков говорил, что специалисты оценивают повреждения моста, которые он назвал незначительными. На тот момент, по его словам, движение по мосту продолжалось.

Теракт на Крымском мосту

Уголовное дело возбуждено после атак ВСУ на Крымский мост. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как террористический акт.

В результате двух атак, произошедших 16 и 17 ноября, движение по мосту пришлось останавливать. Первый инцидент произошел утром 16 ноября. После этого глава Крыма Сергей Аксенов взял ситуацию под личный контроль. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что мост получил незначительные повреждения.

Вторая атака произошла в ночь с 16 на 17 ноября. Ограничения затронули автомобильное и железнодорожное сообщение. В Минтрансе России рекомендовали автомобилистам выбирать альтернативные маршруты.

В результате атаки на регион погибли два человека.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследования уголовного дела.