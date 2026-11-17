Сдали на металлолом? В Канаде из церкви украли колокол весом 136 килограммов
Полиция не может установить, когда и каким образом исчезла историческая реликвия, которую привезли из Швейцарии более века назад.
Фото: www.globallookpress.com/Evgen Kotenko
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Канаде из храма украли колокол весом 136 килограммов
В канадской провинции Манитоба неизвестные украли медный колокол весом 136 килограммов с храма Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщил телеканал CBC.
Колокол находился на деревянной колокольне храма, расположенного примерно в 80 километрах от Виннипега. Ни точное время кражи, ни обстоятельства произошедшего пока не установлены.
«Пока это все немного загадка», — призналась представитель полиции Мерри Плог в беседе с CBC.
Колокол был украшен изображениями розария, венка, распятия и якоря. В полиции считают, что преступников мог заинтересовать именно металл, а саму историческую ценность вещи они могли попросту проигнорировать.
По одной из версий следствия, похитители рассчитывают сдать колокол в пункт приема металлолома. Поэтому правоохранители уже связались с местными компаниями, которые занимаются приемом и переработкой вторсырья, и попросили их быть внимательными при появлении необычной находки.
Представитель Украинской греко-католической церкви Андрей Рабий объяснил, что храм большую часть времени пустует. Приход заметно сократился из-за уменьшения числа близлежащих ферм.
Сейчас в церкви в основном проводят похоронные церемонии, а литургию служат всего один раз в год.
По данным Исторического общества Манитобы, колокол привезли из Швейцарии в 1906 году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
73%
Нашли ошибку?