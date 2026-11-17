Слуцкий рассказал, как поддерживал Дзюбу после слива интимного видео

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал, как поддерживал Артема Дзюбу после появления в интернете интимного видео с участием спортсмена. Об этом тренер рассказал в шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром».

По словам Слуцкого, после распространения ролика они с Дзюбой разговаривали практически всю ночь. Тренер вспомнил, что футболист даже пытался в шутку доказать, что на записи якобы не он.

«Мы с ним говорили всю ночь напролет. «Это не моя рука! Смотри, как выглядит моя, какое у меня движение плавное, там оно резкое», — рассказывал Слуцкий.

На следующий день «Зенит» — Дзюба тогда выступал за этот клуб — играл с «Краснодаром». По словам тренера, трибуны активно давили на спортсмена, а сам футболист не реализовал пенальти в непростой момент встречи.

«И даже я уже подумал, что все, действительно, эта рука его сломила. Все, уже ничего нельзя сделать», — признался Слуцкий.

Однако позднее Дзюба забил решающий мяч. Именно тогда, по словам тренера, он понял, насколько футболист психологически устойчив.

«И когда он забил в концовке решающий гол и все прочее, я понял, что душа у него гораздо больше, чем другие органы», — иронично отметил Слуцкий.

Скандал вокруг Дзюбы разгорелся в ноябре 2020 года после распространения в интернете интимного видео с участием футболиста. Предположительно, запись была сделана самим спортсменом.

После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что не будет вызывать Дзюбу на ноябрьский сбор. Футболист также временно лишился капитанской повязки в «Зените».

После матча с «Краснодаром» Дзюба опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил близких и болельщиков за поддержку и назвал произошедшее одним из самых тяжелых испытаний в своей карьере.

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