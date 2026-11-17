Судмедэксперт Фриман допустил, что смерть Эпштейна могла быть насильственной

Американский судебно-медицинский эксперт Майкл Фриман заявил, что характер травм на теле финансиста Джеффри Эпштейна может не соответствовать версии о самоубийстве. Об этом сообщил CBS News.

Фриман несколько лет изучал материалы вскрытия финансиста, которые ему передал брат Эпштейна Марк. Специалист представил результаты своего исследования в Лондоне в понедельник.

По мнению эксперта, особенности повреждений на теле Эпштейна, их расположение и разнообразие не объясняются версией суицида. Фриман также считает, что некоторые травмы, которые могли свидетельствовать о физической борьбе или нападении, не получили должного внимания при расследовании.

В качестве альтернативного объяснения повреждений специалист рассматривает возможность удушения. При этом Фриман не утверждает, что его выводы доказывают убийство Эпштейна.

Эксперт сообщил, что научные журналы пока отказались публиковать его исследование. По словам Фримана, причиной стало нежелание изданий размещать работу, в которой ставятся под сомнение официальные результаты вскрытия. Исследование он проводил совместно с двумя коллегами и намерен продолжить попытки добиться его публикации.

Схожие сомнения ранее высказывал судебно-медицинский эксперт Майкл Бэйден. Его также нанимал брат Эпштейна для изучения обстоятельств смерти финансиста.

Вместе с тем Бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, которое в 2019 году установило, что Эпштейн совершил самоубийство, не изменило своей позиции.

Телеканал также отметил, что судебно-медицинские исследования не всегда позволяют получить однозначную картину произошедшего: специалисты могут по-разному интерпретировать одни и те же повреждения и другие материалы.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейна задержали в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Прокуратура обвинила финансиста в организации визитов несовершеннолетних девушек в его дом на Манхэттене в период с 2002 по 2005 год. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет.

Эпштейн был знаком с представителями политических и деловых кругов, а также с известными людьми из мира шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратилось после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Официально причиной смерти стало самоубийство.

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