Политолог Ярошенко оспорил мрачный прогноз журнала The Economist на 2027 год

Ежегодные предсказания The Economist не в полной мере соответствуют действительности. Об этом рассказал 5-tv.ru политолог Алексей Ярошенко.

«Давайте не превозносить и не переоценивать ежегодные предсказания The Economist. Да, если проанализировать даже за последние пять лет обложки, с одной стороны главный редактор The Economist ограничивается максимально общими фразами относительно тех или иных трендов. А с другой стороны, эти тренды, в принципе, понятны не только любому эксперту, но и любому обывателю. И выделяемые ежегодно 10-12 трендов, они видны невооруженным взглядом. Как сейчас, например, более осторожное и скептическое отношение к искусственному интеллекту», — пояснил он.

По словам политолога, не стоит воспринимать предсказания издания всерьез — особенно в реалиях России.

«Я скажу, собственно, ту вещь, о которой всегда говорю. На мой взгляд, кто бы ни приходил в Европе к власти, The Economist пишет о правых движениях, об их возрождении, для России в стратегической перспективе это не имеет никакого значения. Они рано или поздно становятся нашими врагами самопровозглашенными», — отметил он.

Ярошенко добавил, что стратегические цели Европы в отношении России не меняются тысячелетиями.

«Придет Ле Пен, ну да, пару лет или пару месяцев, у нас будет нормальное отношение, она будет пытаться противодействовать какой-то информационной политике. А потом все вернется на круги свои. Потому что стратегические цели Европы в отношении России не меняются не то что столетиями, а тысячелетиями. Надо просто вспомнить, как десять лет назад какие были ожидания и надежды в отношении Макрона, который сменял Олланда. А Олланд к тому времени успел творить дел тоже по нормандскому формату в отношении России. Макрон десять лет спустя один из главных русофобов», — рассказал политолог.

Ранее британское издание The Economist выпустило традиционный специальный номер с прогнозом на 2027 год. Впервые за долгое время он вышел настолько безрадостным. Красный и черный цвета, использованные на обложке, намекают на катаклизмы и столкновения, которые будут только усиливаться.

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