Возможная пандемия — напоминание о том, как нужны собственные разработки. И здесь важны прорывные технологии, которые быстро доходят от лаборатории до конвейера. В России для этого запустили специальную программу подготовки лидеров в сфере биоэкономики. Она помогает превратить смелые научные идеи в реальные препараты и продукты, востребованные даже за рубежом. Как отечественная наука учится говорить на одном языке с бизнесом, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В университетских залах вместе собрались представители вузов и руководители компаний. Они говорят о биоэкономике. В России это одна из самых быстроразвивающихся отраслей и науки, и производства.

Производство пищевых добавок, фармы, удобрений и даже вакцин — все это биоэкономика. Именно она во многом определяет качество жизни. На Архангельском комбинате из водорослей создают лекарства, косметику и даже чипсы.

Еще недавно большую часть удобрений везли из-за рубежа. Теперь такие заводы, как в Липецкой области, обеспечивают удобрениями агрохолдинги.

«У нас появились дополнительные технологические линии. Мы освоили новые виды продукции», — отметил гендиректор завода дозирования химических средств защиты растений Владимир Коватев.

Бизнес и наука теперь работают в связке. Образовательная программа технологического лидерства — в ней участвуют уже 26 вузов и НИИ — дает возможность быстро внедрять в производство передовые разработки ученых.

Так, например, была создана целая линейка российских лекарств против редких генетических заболеваний.

«Такие препараты инновационные могут быть не только первыми, но и лучшими в своем классе. По стоимости производства и вообще налаживания производства — в этом мы тоже сейчас наращиваем компетенции. У нас вообще очень много в системе здравоохранения уникального и хорошего, чего нет нигде в мире», — заявила директор Медицинского научно-образовательного института МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава РФ Мария Воронцова.

Самарский госуниверситет разработал новые тест-системы.

«Государство оказывает финансовую поддержку на разработки, которые мы вместе с индустриальными партнерами потом доводим до реального продукта. То есть эти продукты потом доступны пациентам», — рассказал директор Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ Артем Лямин.

Благодаря бактериям, которых вырастили томские ученые, аграрии очищают почву от вредных пестицидов.

«Мы сможем очищать сельхозугодья от накопленного экологического стресса, чтобы люди ели нормальную еду», — заявил директор Высшей инженерной школы Томского государственного университета, профессор РАН Кирилл Голохваст.

Еще недавно большая часть сектора была занята импортом, сейчас биоэкономика — это прежде всего отечественные разработки. Теперь уже мы поставляем их за рубеж. Только в этом году экспорт составил плюс 15%.

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