Уже скоро? Когда вакцина от рака станет доступна по ОМС

Онколог Черемушкин: Онковакцина может стать доступнее по ОМС в 2027 году

В 2027 году в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) может войти вакцинация против злокачественных опухолей. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Доктор напомнил, что российские специалисты не так давно разработали отечественный препарат против рака. Его тестирование показывает отличные результаты. Вакцину проверяют на людях. У одного из пациентов уже зафиксировали исчезновение метастазов. Врачи называют это долгожданным успехом.

Несмотря на результат, Евгений Черемушкин призывает не торопиться с выводами на основе единичного случая. По его словам, специалисты должны еще понаблюдать за испытанием данной вакцины.

В беседе с изданием онколог поделился своим видением ситуации. Он сказал, что следующим шагом должно стать расширение группы пациентов. Врачам предстоит оценить не только эффективность, но и риски препарата. То есть выявить возможные побочные действия.

По словам Черемушкина, обычно путь от первых успешных испытаний до широкого применения нового метода занимает несколько лет. Однако в особых случаях это может произойти раньше. Не исключено, что подобное случится и с вакциной от рака.

«Если все пойдет хорошо, мы можем увидеть вакцину даже в 2027 году», — резюмировал онколог.

Ранее о возможном включении вакцины от рака в систему ОМС говорила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева. По ее словам, лечение будут проводить федеральные клиники, а оплачивать его планируют за счет государства. Получить такую помощь смогут все граждане России.

В апреле Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение персонализированной неоантигенной РНК-вакцины «Онкорна». Препарат предназначен для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, которые прошли две или более линии системной противоопухолевой терапии. Также вакцину применяют при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в комбинации с ингибиторами контрольных точек.

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