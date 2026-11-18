Четыре человека пострадали в Северском районе Краснодарского края при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, обломки дронов вызвали возгорания на двух предприятиях.

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