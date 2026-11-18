Транспортное сообщение с Крымом временно обеспечивают сухопутный маршрут и паромная переправа.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вице-премьер Никитин: Крымский мост восстановят в сжатые сроки
У российских специалистов есть все нужные технологии и навыки, чтобы восстановить поврежденный Крымский мост в сжатые сроки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова зампреда правительства РФ Андрея Никитина.
Как отметил вице-премьер, отдельной целью является налаживание пассажирского сообщения, прежде всего — движения автомобилей. Правительство РФ и приграничные регионы выстраивают обходные маршруты и перераспределяет транспортные потоки.
Никитин добавил, что сейчас транспортное сообщение с Крымом обеспечивают сухопутный маршрут и паромная переправа. При этом движение поездов по Крымскому мосту уже восстановлено в полном объеме.
За последние сутки Крымский мост дважды подвергался атакам со стороны ВСУ. О первом происшествии глава Крыма Сергей Аксенов сообщил утром 16 ноября. После удара движение автомобилей по мосту временно перекрыли. В Керчи развернули оперативный штаб, а экстренные службы занялись устранением последствий.
Вторая атака произошла в ночь на 17 ноября. Власти республики вновь ограничили движение по мосту. О временной остановке автомобильного и железнодорожного сообщения также проинформировали в Минтрансе России. По фактам атак Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 16 июл
- ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту
- 4 дек
- Защита обжаловала приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
- 27 нояб
- Организаторам теракта на Крымском мосту вынесли приговор
- 18 авг
- Машина с бомбой для теракта в Крыму прибыла с Украины транзитом через ряд стран
- 18 авг
- ФСБ опубликовала видео задержания террористов, готовивших атаку на Крымский мост
- 24 июл
- Пятеро граждан Украины и Грузии объявлены в розыск за теракт на Крымском мосту
- 14 окт
- Граждане Грузии и Украины объявлены в розыск по делу о подрыве Керченского моста
- 13 окт
- Россия заочно предъявила обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту
- 24 авг
- Суд арестовал имущество фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
- 26 мар
- «Мы снимаем шляпы»: в СБУ признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту
Читайте также
77%
Нашли ошибку?