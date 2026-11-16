Мертвые души: врач оформил кредит на умершую пациентку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Его действия следствие классифицировало как мошенничество.

Врач оформил кредит на умершую пациентку

Фото: 5-tv.ru

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Врач-инфекционист оформил кредит на умершую пациентку в Москве

В Москве врач оформил кредит на умершую пациентку. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего врача-инфекциониста по подозрению в мошенничестве. Предполагается, что он 19 августа оформил кредит на 57-летнюю женщину, которая скончалась днем ранее.

По версии следствия, на следующий день медик зашел в ее банковское приложение и оформил кредит на сумму 1,16 миллиона рублей. Деньги были зачислены на счет покойной, но вскоре их перевели на другой счет.

Действия врача полиция классифицировала как мошенничество.

Пенсионеров часто обманывают в клиниках. Пожилые люди приходят в медицинские учреждения за помощью, но могут столкнуться с навязыванием дорогостоящего лечения. Вместо облегчения — кредит на сотни тысяч рублей, жалобы на ухудшение здоровья и попытки вернуть деньги через суд.

Столкнуться с подобным можно в любом городе. Если человек попал в подобную ситуацию, нужно обратиться в Росздравнадзор или Роспотребнадзор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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