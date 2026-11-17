Актер Роберт Паттинсон стал седьмым Джеймсом Бондом и сменил Дэниела Крейга

Актер Роберт Паттинсон станет седьмым официальным Бондом и сменит Дэниела Крейга, ушедшего из франшизы после «Не время умирать» в 2021 году. О решении объявила компания Amazon MGM Studios, показав актера в смокинге с пистолетом и подписью «Личность подтверждена». Об этом сообщило издание Variety.

Паттинсон вошел в шорт-лист рано и долго считался фаворитом, а его конкурентами называли Джека Лаудена, Джоша О’Коннора, Каллума Тернера и Николаса Холта. По данным СМИ, ради Паттинсона студия согласилась сократить контракт до трех фильмов вместо четырех и повысить гонорар. Режиссером 26-го фильма станет Дени Вильнев, сценарий пишет Стивен Найт, премьера ожидается в 2028 году.

Паттинсона называют самым востребованным артистом года: его опыт работы с Вильневым на «Дюне» и звездный статус, по данным СМИ, и склонили выбор студии в его пользу. Британская монархия публично одобрила выбор — Букингемский дворец опубликовал в соцсетях фото Паттинсона с подписью «Добро пожаловать на секретную службу его величества, мистер Бонд».

Как выбирали Бонда в разные годы

Шон Коннери, 1962 год. По данным СМИ и мемуарам продюсеров, главными альтернативами считались Кэри Грант, Ричард Джонсон и Ричард Бертон. Грант был слишком дорог для долгосрочного контракта, Бертон — слишком «серьезным». Выбор пал на малоизвестного тогда Коннери, который и задал стандарт роли.

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Роджер Мур, 1973 год. Когда Мур едва не ушел из франшизы в начале 1980-х, реальным кандидатом называли Джеймса Бролина — он проходил пробы на «Осьминожку», но продюсеры вернули Мура. В итоге Мур сыграл Бонда в семи фильмах — больше всех.

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Тимоти Далтон, 1987 год. Претендентами на роль называли Мэла Гибсона, Пирса Броснана и Сэма Нила. Броснан был в шаге от роли еще в 1986-м, но потерял ее из-за контракта на сериал «Детектив Ремингтон Стил». Далтон привнес в образ больше жесткости, предвосхитив эпоху Крейга.

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Пирс Броснан, 1995 год. По данным прессы, конкурентами Броснана называли Лиама Нисона, Шона Бина и Рэйфа Файнса: Нисон тогда ассоциировался с драматическими ролями, Бин еще не был звездой первой величины, а Файнс казался слишком «интеллектуальным» для боевика. Броснан вернул франшизе былую славу.

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Дэниел Крейг, 2005 год. Крейга утвердили в 2005-м, премьера «Казино «Рояль» состоялась в 2006-м. Среди рассматривавшихся назывался молодой Генри Кавилл — на тот момент он был слишком юн. Крейг придал Бонду психологическую глубину и сыграл в пяти фильмах: «Казино «Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008), «007: Координаты «Скайфолл» (2012), «007: Спектр» (2015), «Не время умирать» (2021).

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Бонды, которые не вошли в официальную линию

Помимо семи официальных исполнителей, роль агента 007 в разное время примеряли актеры, чьи фильмы не считаются частью основной франшизы, но внесли вклад в формирование персонажа.

Барри Нельсон, 1954 год. Американский актер сыграл в телефильме «Казино «Рояль», ставшем первой экранизации романа Яна Флеминга, вышедшей за восемь лет до «Доктора Ноу». Это была постановка американского телевидения, и сам Флеминг участия в проекте не принимал.

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Дэвид Нивен, 1967 год. Британский актер, обладатель «Оскара», исполнил роль Бонда в пародийной версии «Казино «Рояль». Фильм представлял собой комедийный переполох с участием сразу нескольких «Бондов» — помимо Нивена, в картине появлялись Питер Селлерс и Вуди Аллен. Эта версия познакомила зрителей с сюжетом первого романа Флеминга в игровой форме.

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Джордж Лэзенби, 1969 год. Австралийский актер стал единственным официальным Бондом, на счету которого только один фильм — «На секретной службе Ее Величества». Лэзенби утвердили после ухода Шона Коннери, но уже в 1971 году тот вернулся в «Бриллиантах навсегда». Фильм считается одной из самых точных экранизаций Флеминга, а Лэзенби — единственным Бондом, который женился в кадре.

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