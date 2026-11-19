Видеоаналитик Фролов: потерявшегося в ТЦ ребенка можно найти за считаные минуты

Современные технологии и обученный персонал помогают быстро найти потерявшегося в торговом центре ребенка. Об этом изданию Газета.ру рассказал эксперт в видеоаналитике Антон Фролов.

Он отметил, что раньше охранники тратили время на перемотку архива с камер видеонаблюдения. Сегодня технологии позволяют задать нужные параметры: рост и цвет одежды. В итоге система сама выдает только кадры, подходящие под описание. К тому же программы по пропорциям могут отличить ребенка от взрослого, что позволяет ей его распознать даже в плотной толпе.

Следующий уровень поиска — распознавание лиц, уточнил специалист Он включается только через полицию, после звонка родителей в 112 и подачи заявления. В цифровой сервис загружают фотографию ребенка, затем изображение поступает в защищенный контур «Безопасного города». Подобный поиск ребенка по биометрии ведется исключительно с согласия мам и пап. Такие системы уже работают в ряде регионов — от Краснодарского края и Самарской области до Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ставрополья. При этом точность распознавания превышает 99,9%.

«Камера дает оператору точку и время, но дальше работает команда: ситуационный центр передает координаты патрульным по рации, охранники контролируют выходы и эскалаторы. Если каждое звено срабатывает за секунды, весь цикл поиска занимает считанные минуты. Без отработанного сценария даже самая современная система остается просто архивом видео», — пояснил Фролов.

Он уточнил, что в России работает более миллиона камер видеонаблюдения. Но важно не только их количество, но и умение людей правильно с подобной системой работать. Связка «алгоритм + обученный персонал» позволяет сокращать поиски с часов до минут. Главное — распорядиться этими минутами правильно.

МЧС в подобных ситуациях также рекомендует немедленно обращаться к охране, подчеркнул эксперт. Все потому, что у скорости есть статистическое обоснование: более 90% пропавших детей находят в первые трое суток. При этом реальные похищения составляют менее 1% всех пропаж, то есть почти всегда ребенок находится рядом: либо внутри здания, либо поблизости. Специалист также уточнил, что чаще всего в толпе родители теряют детей младше десяти лет. Мальчики и девочки в этом возрасте легко отвлекаются на игровую площадку или на яркую витрину, из-за чего они очень быстро пропадают из вида.

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