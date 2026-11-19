Mirror: принц Гарри тайно общается с отцом королем Карлом III

Принц Гарри и Меган Маркл поддерживают гораздо более тесные отношения с британской королевской семьей, чем принято считать. Об этом заявил давний друг герцога Сассекского Алекс Рейнер, опровергнув сообщения о том, что король Карл III исключил младшего сына и его супругу из числа приглашенных на рождественские торжества. Его слова приводит Mirror.

По утверждению Рейнера, слухи о полном разрыве отношений между Гарри и родственниками преувеличены. Несмотря на публичные разногласия, супруги продолжают общаться с представителями королевской семьи.

«Гарри и Меган разговаривают с королевской семьей гораздо чаще, чем мы думаем. Их отношения намного крепче, чем считает общественность», — заявил друг принца.

Почему Гарри и Меган не встретят Рождество с королем

Поводом для новых разговоров о семейном конфликте стали предстоящие рождественские праздники. По сообщениям британских СМИ, Гарри и Меган не собираются присоединяться к традиционному семейному торжеству в королевском поместье Сандрингем.

Ранее появлялась информация, что супругов не пригласили на праздник, который ежегодно объединяет членов британской монархии. Однако Алекс Рейнер предложил совершенно другое объяснение. По его словам, герцог и герцогиня Сассекские самостоятельно решили провести Рождество отдельно от родственников.

«Их никто не исключал. Они занимаются своими делами. Таков всегда был план. Никакого пренебрежения и никакого отсутствующего приглашения», — подчеркнул он.

Друг принца объяснил, что сейчас Гарри и Меган прежде всего сосредоточены на воспитании детей. У супругов подрастают семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет. Поэтому они намерены провести праздники в привычной семейной обстановке.

По словам Рейнера, родители хотят устроить детям счастливое Рождество и не считают необходимым участвовать во всех мероприятиях монаршей семьи.

Принц Гарри собирается позвонить отцу на Рождество

Рейнер также выразил уверенность, что 25 декабря Гарри обязательно свяжется с Карлом III. По его мнению, даже если родственники не смогут увидеться лично, это не означает прекращения общения.

«Гарри, конечно, поговорит со своим отцом в Рождество. Все сыновья разговаривают со своими отцами в Рождество — это правило», — заявил он.

Слова Рейнера вновь вызвали обсуждение: действительно ли конфликт внутри королевской семьи постепенно улаживается или близкие принца пытаются изменить сложившееся общественное представление об их отношениях?

Что известно о друге принца Гарри

Алекс Рейнер знаком с герцогом Сассекским много лет. Они вместе учились в престижном Итонском колледже. В 2011 году Рейнер сопровождал принца в благотворительной экспедиции к Северному полюсу.

Совместное путешествие помогло укрепить их дружбу. Впоследствии Алекс участвовал и в других проектах, связанных с Гарри. В том же году он помогал принцу подготовить речь к свадьбе старшего брата Уильяма и Кейт Миддлтон.

Позднее Рейнер вспоминал, что во время путешествия они с Гарри обсуждали структуру выступления и делились идеями. Сегодня Алекс живет с супругой Кирсти в графстве Эссекс, занимается проектами в сфере коммуникаций и ведет популярный блог.

Рейнер подчеркнул, что рад возвращению друга в Великобританию. Особенно положительно он оценил то, как Меган Маркл привыкает к жизни в стране. По его словам, Великобритания становится для супругов и их детей постоянным домом.

Почему воссоединение семьи вызывает столько вопросов

Разногласия между принцем Гарри и королевской семьей продолжают обсуждаться с 2020 года. Тогда герцог и герцогиня Сассекские отказались от исполнения обязанностей старших работающих членов монархии и переехали в Северную Америку.

Позднее супруги неоднократно рассказывали о проблемах во дворце и напряженных отношениях с родственниками. Особенно сильную реакцию вызвали интервью Опры Уинфри и выход мемуаров Гарри «Запасной».

В книге принц описал конфликты с отцом и братом, а также поделился личными переживаниями, связанными с жизнью внутри королевской семьи. После этих откровений отношения между Гарри и его ближайшими родственниками стали предметом постоянных публикаций британских таблоидов.

Одним из главных вопросов остается возможность полноценного примирения с принцем Уильямом. При этом слова Рейнера касались отношений Сассекских с королевской семьей в целом. Он не приводил подробностей личного общения Гарри со старшим братом.

Поэтому делать вывод о восстановлении отношений между братьями пока преждевременно.

С кем Гарри и Меган проведут Рождество

По данным британской прессы, супруги намерены остаться на праздники в Великобритании вместе с детьми. Ожидается, что к ним присоединится мать Меган Маркл Дория Рэгланд.

Если планы осуществятся, это будет первое Рождество Сассекских в Англии за восемь лет. При этом ранее сообщалось, что Гарри и Меган не ожидают приглашения на традиционное празднование в Сандрингеме.

Кроме того, появились сведения, что супруги могут не присутствовать на рождественском концерте принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

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