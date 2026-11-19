Порядок подготовки докладов ЮНЕСКО о погибших журналистах недостаточно прозрачен и содержит признаки дискриминации по национальности. Такое мнение 19 ноября высказал итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди в беседе с 5-tv.ru.

«Защита журналистов не должна зависеть от их национальности. Журналист остается журналистом, и если человек, занимающийся журналистской деятельностью, погибает при исполнении своих обязанностей, необходимо провести расследование и установить причины его гибели», — заявил он.

По оценке Лучиди, на Западе работу российских сотрудников СМИ пытаются представить исключительно как пропаганду. Он считает, что таким образом их гибель делают «приемлемой» для западного общественного мнения.

Корреспондент также обвинил ЮНЕСКО и организацию «Репортеры без границ» в игнорировании погибших представителей прессы не только в конфликте на Украине, но и в Палестине, Ливане и странах Африки. Нежелание включать российских военкоров в официальные списки он связал с позицией западных государств. По его мнению, признание этих случаев означало бы признание гибели гражданских лиц в результате украинских обстрелов.

Ранее генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин обратился к главе ЮНЕСКО Халеду эль-Анани из-за проекта доклада о безопасности журналистов за 2024–2025 годы. За этот период при выполнении редакционных заданий погибли Семен Еремин, Александр Мартемьянов и Александр Федорчак. Однако в документе, как отмечается в письме, упомянули только Федорчака.

Тюлин попросил лично вмешаться и дополнить перечень сведениями о Еремине, Мартемьянове и других погибших российских журналистах. В обращении также подчеркивается, что с назначением эль-Анани российское журналистское сообщество связывало надежды на возвращение организации к беспристрастности и защите всех работников СМИ без исключения. По оценке автора письма, новый проект доклада этим ожиданиям не соответствует.

В документе напомнили и о разногласиях вокруг доклада за 2022–2023 годы: в ноябре 2024 года его проект не приняли на заседании межправительственного совета в Париже из-за отсутствия согласия. Оригиналы обращений российских СМИ также передадут в офис главы ЮНЕСКО через российское постпредство.

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