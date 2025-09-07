День апостола Тита Критского: что можно и нельзя делать 7 сентября

В этот день, 7 сентября, верующие чтят память апостола Тита Критского, которого в народе прозвали Титом Листопадником или Титом Грибником, потому что это пора листопада и сбора грибов.

Святой апостол Тит Критский

Святой Тит родился в I веке в богатой языческой семье и всю жизнь провел на острове Крит.

С юности страстью Тита было учение — он изучал греческих философов, историков, поэтов. Несмотря на то, что он был язычником, Тит вел умеренную и целомудренную жизнь. Однажды он услышал глас с неба: «Тит! Тебе следует уйти отсюда и спасти душу, ибо учение еллинское не ведет ко спасению».

С тех пор Тит стал подвергать сомнению веру в языческих богов и поклонение идолам. Спустя некоторое время во сне Тит получил новое повеление от Господа — изучить еврейские книги. Первой такой стала Книга пророка Исаии, и многие слова из нее помогли Титу познать истинного Бога.

Вскоре от людей Тит услышал о Христе, и юноша захотел Спасителя. Правитель Крита, будучи дядей Тита, отправил его в Иерусалим, чтобы он говорил с Христом и принес знания о нем на Крит. В Иерусалиме Тит неотступно следовал за Христом и его учениками, своими глазами видел многие чудеса, присутствовал при распятии и Воскресении.

Вскоре он был крещен апостолом Павлом. А после крещения был выбран в число 70 апостолов и вместе с Павлом отправился проповедовать христианство. Так, с проповедью апостолы пришли и на Крит. Правителем острова к тому времени стал муж сестры Тита. Сначала он не воспринял слова гостей всерьез, но, когда апостол Павел воскресил его умершего сына, тотчас уверовал и принял крещение со всей семьей, вслед за ним так поступили многие жители острова. Павел назначил Тита епископом критским, а сам отправился с проповедью дальше.

Через некоторое время апостола Павла поймали и заключили в тюрьму в Риме. Тит Критский отправился туда, чтобы стать свидетелем духовного подвига учителя. После казни Павла Тит похоронил его и вернулся на Крит. Он продолжал обращать язычников на путь истинной веры. По его молитве разрушилась статуя богини Дианы, которой язычники приносили жертвы, и рухнул только что построенный храм Зевса.

Скончался Тит в возрасте 94 лет (по другой версии — 107 лет), а за его душой явились ангелы.

Тит Грибник или Листопадник — традиции 7 сентября

На Руси апостола прозвали Грибником или Листопадником. В народе говорили: «Святой Тит последний гриб растит». Считалось, что 7 сентября начинается настоящий красивый листопад.

Обычно в этот день крестьяне отправлялись в лес за грибами. Момент старались не упускать — а то до следующего лета не удастся попробовать. Считалось, что грибы, собранные после 7 сентября, не пригодны для засолки. Со сбором грибов связаны свои обычаи и поговорки: «Кто пораньше встает — тот грибов наберет, а сонливый да ленивый идут после за крапивой». Мухоморы, конечно, не собирали, но и давить — не давили. Боялись наказания от Лешего.

К Титу Грибнику и Листопаднику специально готовились — плели кузовки и корзинки, да побольше. Потом стол ломился от разнообразных блюд с грибами — тут тебе и жареные со сметаной, и с картошкой, и грибные пироги и супы.

День Тита Грибника считался благоприятным для покупок и поездок, а вот заниматься выпечкой или строительством не стоило. Выпечка будет невкусной, да и нарушение запрета может привести к финансовым трудностям. А все построенное 7 сентября долго не простоит.

Но на Тита не только в лес предстояло сходить — оставалась работа и сельскохозяйственная: «Грибы грибами, а молотьба за плечами», «Тит пошел молотить», «Пришел Варфоломей, жито на зиму сей». В садах поливали садовую землянику, собирали рябину и заканчивали со сбором груш.

Что можно делать 7 сентября на Тита Листопадника

На Тита Грибника принято с самого утра отправляться в лес за грибами. По преданию, это последний день, когда из грибов можно делать соленья на зиму. Заготовки, из грибов после этой даты, будут не пригодны в пищу. После 7 сентября грибы можно будет только жарить или варить.

В праздник Тита Листопадника настоятельно рекомендуется посетить баню — это очистит не только тело, но и душу. Помывшись 7 сентября в бане, человек на долгое время обретет гармонию и душевный покой.

День, согласно поверьям, подходит для покупок и путешествий. Однако все равно лучше тщательно планируйте свой путь.

Чтобы быть энергичным весь год, на Тита Листопадника умойтесь с утра водой, в которой лежала серебряная вещь.

Также 7 сентября можно «заговорить» чайный гриб. Рано утром над баночкой нужно прошептать заветное желание — оно обязательно сбудется. А перед сном желательно подумать о целях и мечтах, так как вам может присниться план действий и ответ, как воплотить ваши задумки.

Что нельзя делать на Тита Листопадника

Отправляась в лес на Тита Грибника настоятельно не рекомендуется брать детей. Древнее поверье гласит — малышей может украсть Леший. Предки также не подходили 7 сентября к водоемам — боялись водяных духов.

Если за окном 7 сентября идет дождь — ни в коем случае нельзя прибегать к услугам экстрасенсов, целителей и, уж тем более, не стоит проводить какие-либо обряды самому.

Не рекомендуется заниматься ремонтными или строительными работами, потому что через непродолжительное время все придется переделывать.

Еще один запрет касается финансовых операций. Если по одним народным наблюдениям, дата для покупок удачна, то по другим — следует отложить сделки и договоры, так как они могут оказаться невыгодными в дальнейшем.

Приметы на Тита Листопадника