От «мымры» до «королевы»: Алиса Фрейндлих отмечает 91-летие

8 декабря свой 91-й день рождения празднует лауреат премий «Ника» и «Золотая маска» Алиса Бруновна Фрейндлих.

Алиса Фрейндлих — биография

Алиса Фрейндлих появилась на свет в Ленинграде в 1934 году. Своими непривычными фамилией и отчеством она обязана отцу Бруно Фрейндлиху, семья которого переехала в Ленинград еще при Екатерине II. Немецкие корни Бруно и стали причиной необычного имени Алисы.

Будущая актриса еще в раннем детстве отличалась склонностью к пению. А вот в 1941-м Алиса Фрейндлих пошла в первый класс. Тогда же для ленинградцев наступило сложное время — блокада. По словам актрисы, опасный период она смогла пережить лишь благодаря бабушке. Тогда юной Алисе было особенно сложно находиться среди сверстников из-за нерусской фамилии.

После развода родителей юная Алиса уехала с матерью в Эстонию. Там она пробыла несколько лет, а прибыв обратно в Ленинград, начала заниматься в театральной студии.

Станислав Красильников/ТАСС

Алиса Фрейндлих в театре

Алиса Фрейндлих — выпускница Ленинградского театрального института имени Островского. Благодаря успехам на подмостках студенческого театра Алису пригласили играть в драматический театр имени Комиссаржевской. Там она исполнила более десятка ролей, а вот в 1961-м начала работать в труппе Ленинградского академического театра имени Ленсовета, где через некоторое время получила статус главной актрисы.

В 1983-м Алиса Фрейндлих присоединилась к труппе актеров БДТ имени Товстоногова. Ее первой ролью стала роль Ирины в спектакле «Киноповесть с одним антрактом». За свою жизнь Алиса Бруновна исполнила более 50 театральных ролей, в число которых входят леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь», леди Макбет, Алиса в новом прочтении одноименного произведения Льюиса Кэрролла. Алиса Фрейндлих выходит на сцену БДТ до сих пор — к 100-летию театра она исполняет роль в премьерном спектакле «Волнение» о писательнице в Нью-Йорке, написанном по ее специальному заказу.

Алиса Фрейндлих в кино

Сама Алиса Фрейндлих причисляет себя к театральным актерам. Тем не менее, зрители отмечают недюжинный талант Алисы Бруновны в кино. За свою жизнь она сыграла более 70 киноролей и воплотила на экране такие яркие образы, как Эллочка-людоедка из фильма «12 стульев», жена Сталкера в фильме Андрея Тарковского «Сталкер» и Огудалова в «Жестоком романсе».

Лучшие роли Алисы Фрейндлих

Знаковая для актрисы роль неприступной Людмилы Прокофьевны Калугиной в «Служебном романе» далась Алисе Фрейндлих не без труда — актриса так хотела поучаствовать в фильме режиссера Эльдара Рязанова, что готовилась к роли по ночам в свободное от репетиций время, наблюдала за советскими деловыми женщинами и копировала их манеры. Роль Людмилы Прокофьевны принесла Алисе Фрейндлих любовь зрителей.