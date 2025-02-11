Что стало с актерами фильма “Москва слезам не верит”?

Сериал «Москва слезам не верит» вышел 45 год назад — 11 февраля. Двухсерийный фильм завоевал не только любовь публики, но и американскую кинопремию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Это один из шести российских фильмов, который удостоился этой награды.

Президент США Рональд Рейган просмотрел картину более восьми раз перед встречей с Михаилом Горбачевым, чтобы понять тонкости русской души. Фильм по сей день остается одним из самых известных русскоязычных кинополотен.

История Катерины Тихомировой и ее подруг, отправившихся покорять столицу, была описана драматургом Валентином Черных в сценарии «Дважды солгавшая», который он закончил всего за 19 дней. Текст получил третье место на конкурсе работ о Москве и чуть позже попал в руки режиссера Владимира Меньшова.

В романтической картине по-настоящему звездный состав: Вера Алентова, Ирина Муравьева, Алексей Баталов, Олег Табаков, Раиса Рязанова, Лия Ахеджакова. Как сложились их судьбы после съемок фильма?

Катерина Тихомирова — Вера Алентова

Кадр из фильма «Москав слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Вера Алентова встретила свою любовь на самом старте своего творческого пути. Поступив в Школу-студию МХАТ, девушка познакомилась с Владимиром Меньшовым. Сначала однокурсники просто общались. Молодой человек по общему мнению был «неказистым» как по внешности, так и по таланту. Однако позже Вера разглядела в нем нечто большее.

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Они сыграли скромную свадьбу на втором курсе. Родилась дочь Юлия. А потом супруги на несколько лет расстались. Они не стали разводиться, но жили отдельно. К счастью, после разлуки чувства взяли верх, и они снова сошлись. А в 50-ю годовщину свадьбы даже обвенчались.

Вера Алентова изначально скептически отнеслась к идее Владимира Меньшова снять мелодраму. Прочитав сценарий, она назвала его «мурой», однако потом все же решила пройти кинопробы и получила главную роль. Муж часто срывался на ней на съемках, ему казалось, что та все делает недостаточно хорошо. Выяснения отношений продолжались и в машине по дороге домой, и в квартире.

К счастью, их брак выдержал тот тяжелый период, и все трудности с лихвой окупились. В 1981-м Вера Алентова была признана лучшей актрисой года в СССР, а сам фильм стал культовым. Актерская карьера складывалась как нельзя лучше. Знаменитость сыграла несколько десятков киноролей, включая работу в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Время желаний», «Звезды и солдаты» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». За творческий успех Алентова получила звание народной артистки России.

С 2009 года Вера Алентова руководила совместно с Владимиром Меньшовым актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В 2021-м 82-летний режиссер умер от последствий коронавируса. Вере Алентовой 82 года, она периодически принимает участие в театральных постановках.

Людмила Свиридова — Ирина Муравьева

Кадр из фильма «Москав слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Genrietta Peryan

На съемочной площадке фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева оказалась, уже став женой, матерью и актрисой без громких проектов в портфолио.

К сценарию киноленты она сначала отнеслась скептически, а увидев себя в кадре — расплакалась. Ее огорчило, что ее героиня очень грубая женщина. Якобы зритель грешным делом решит, что и она такая же. Коллеги начали успокаивать: мол, ну курит она и командует и другими — женщина как женщина. Позже актриса признала, что они с Людмилой Свиридовой даже чем-то похожи, но Муравьева себя в такие моменты не любила.

Фильм «Москва слезам не верит» имел невероятный успех среди зрителей. Мало кто тогда в СССР не видел киноленты. А вот Муравьева по обыкновению отказывалась от просмотра фильмов со своим участием. Актриса не раз признавалась, что не нравится себе в кадре. Впрочем, это не помешало ей полюбиться как отечественному, так и зарубежному зрителю.

Долгое время Ирина Муравьева считала, что она никогда не выйдет замуж. Все свои силы девушка отдавала работе, не обращая внимания на окружающих ее молодых людей. Труды принесли свои плоды актриса снялась почти в полусотне фильмов, в том числе и в плеяде известных картин — «Мы, нижеподписавшиеся», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная». В 1994 году она удостоилась звания народной артистки России.

Личная жизнь тоже сложилась удачно: Муравьева вышла замуж за режиссера Леонида Эйдлина. Они прожили вместе четыре десятилетия и воспитали двух сыновей — Даниила и Евгения. В 2014-м знаменитость овдовела. В последние годы 75-летняя Ирина Муравьева не играет в кино и театре.

Георгий Иванович — Алексей Баталов

Кадр из фильма «Москав слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

На роль Гоши в мелодраме пробовались лучшие актеры страны: Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, Виталий Соломин и другие. Однако режиссер на этой позиции сразу увидел Алексея Баталова. На тот момент он был уже известен на всю страну, получил звание народного артиста СССР и разменял шестой десяток.

Сам актер особо не горел желанием играть слесаря в какой-то местечковой киноленте. Однако Меньшов смог уговорить Алексея, и эта роль стала одной из лучших за его сценическую карьеру.

Правда, в эпизоде с дракой артист чуть не погиб. Из-за ограниченного бюджета нанять каскадеров не было возможности, и махать кулаками Баталову пришлось против настоящих самбистов. Во время съемки потасовки один из них не рассчитал силу и ударил Баталова прямо в кадык — актер сразу начал задыхаться. Пришлось экстренно вызывать карету скорой помощи. Чтобы не сорвать производство фильма, съемочной группе пришлось утаить случившееся. К счастью, Баталов смог быстро вернуться в строй.

Причем период съемок и премьеры «Москва слезам не верит» пришелся как раз на «безбрачный» промежуток в жизни Баталова. Тогда он уже развелся с первой женой Ириной, но еще не сошелся со второй женой Гитаной Леонтенко. Поэтому поклонницы могли вдоволь предаваться фантазиям о «мечте советских женщин». Благодаря роли неказистого и пьющего романтика-слесаря актер обрел славу секс-символа СССР.

Народного артиста не стало в 2017-м. Ему было 88 лет. Однако до сих пор его звездная фамилия мелькает в прессе.

Актриса Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин были много лет близки с Алексеем Баталовым и его семьей. После смерти знаменитости они помогали его вдове Гитане Леонтенко и дочери Марии разбираться с финансовыми и юридическими вопросами. Леонтенко даже оформили на друзей генеральную доверенность для работы по линии «Баталов-фонда».



В 2019-м нуждающаяся в уходе 57-летняя Мария Баталова заключила договор ренты с Дрожжиной и Цивиным с пожизненным содержанием. Взамен они получили ее долю в четырехкомнатной квартире на Берсеневской набережной в центре Москвы. А потом между супругами и семьей Баталова произошел разлад, который и стал отправной точкой в многолетних разбирательствах, которые длятся до сих пор.

Вдова и дочь Баталова обвинили друзей в мошенничестве и незаконной приватизации недвижимости и финансов актера. Женщины лишились двух квартир, мастерской актера в Доме на набережной, а также 20 миллионов рублей на российских и зарубежных счетах.

Тогда в отношении супругов возбудили уголовное дело. Наталия Дрожжина и Михаил Цивин свою вину так и не признали. Суд приговорил мужчину к 4,5 годам тюремного заключена, а его жена получила условный срок на 4 года. Гитана Леонтенко требует ужесточить наказания для Дрожжиной.

Антонина Буянова — Раиса Рязанова

Кадр из фильма «Москав слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Эту актрису знаменитой сделали именно небольшие роли — Раиса Рязанова за свою карьеру снялась более чем в двух сотнях фильмов, а стала известна благодаря ролям простых русских женщин — крестьянок и рабочих.

В «Москва слезам не верит» актриса сыграла маляра Тосю. Эта картина для Рязановой не стала поворотной. Гонорар в 600 рублей быстро ушел на маленького ребенка. Роли по-прежнему предлагали второго плана. Уже в зрелые годы Раиса Рязанова стала активно сниматься в сериалах. А в театре начала играть только в 60 лет — до этого не звали. И тем не менее талант был отмечен — в 61 год ей присвоили звание народной артистки РФ.

В отличие от своей героини Тоси, Раиса Рязанова около полувека прожила одна. В студенческие годы, учась в театральном училище имени Щепкина, она влюбилась и вскоре вышла замуж за однокурсника Юрия Петрова. На четвертом курсе родила сына Данила. Вместе с матерью он получил роль в картине Юрия Григорьева «День и вся жизнь».

Увы, на съемках она завела роман с женатым коллегой и решила уйти от мужа. Петров еще десять лет ждал, что супруга вернется, но она не решилась и с тех пор жила одна. Сын пошел по ее стопам и стал актером. После окончания Школы-студии МХАТ он играл в театре «Содружества актеров Таганки», много снимался в сериалах и изредка — в кино.

Совсем молодым он женился, причем брак был крепким и удачным. Данила никогда не жаловался на здоровье, вел здоровый образ жизни, хотя иногда курил. Раиса Рязанова не слышала от него рассказов о болезнях — поэтому таким шоком была его неожиданная смерть в январе 2020 года. Ему был только 51 год. Врачи считают, что виной тому оторвавшийся тромб, а суеверные люди — родовое проклятье. Ведь его отец Юрий тоже умер неожиданно в 51 год.

Раиса Рязанова продолжает работать, сниматься и играть в театре.

Николай — Борис Сморчков

Кадр из фильма «Москав слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; Кадр из сериала «Судебная колонка», 2007 г.

После «Москва слезам не верит» актер почти не снимался в главных ролях. Помимо культовой мелодрамы, он запомнился по фильмам «Дом у кольцевой дороги», «По законам военного времени», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие» и «Возвращение резидента».

На последнем курсе Щукинского училища Борис женился на однокурснице Анне Варпаховской, дочери известного сценариста, режиссера, и киноведа. Они прожили вместе несколько лет. И хотя сильно любили друг друга, из-за насыщенных графиков редко виделись. Сморчков играл в «Современнике», а Варпаховская — театре имени Станиславского.

Вскоре актера стали приглашать в кино. Супруга такой популярностью не пользовалась, хотя и стала узнаваемой благодаря роли в «Суета сует», и сильно ревновала его к коллегам. Вскоре Анна заговорила о переезде в Канаду. Ей хотелось организовать там театр памяти отца. Сморчков не стал ее удерживать, но от Родины не отказался.

С тех пор он больше не женился и прожил почти всю жизнь в той комнатке в общежитии, что им дали после свадьбы. Лишь отметив 50-летие, по наставлению руководства театра стал думать о собственной жилплощади. Романы время от времени случались, но Борис Сморчков больше никого так не полюбил, как тогда в молодости. Он сильно жалел, что они не завели с экс-супругой детей, и старость приходилось встречать в одиночестве.

В 59 он ушел со сцены не по собственному желанию. Уже тогда у актера наблюдались проблемы с алкоголем. Он ушел из жизни в 64 года, до последнего продолжая играть небольшие роли в кино.

Александра Тихомирова — Наталья Вавилова

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.

Актриса появилась во второй части фильма и сыграла дочь главной героини Александру. На момент съемок фильма Наталье было всего 20 лет, а сниматься она начала еще в 15. Родители надеялись, что дочь пойдет по стопам отца и поступит в МГИМО, но та выбрала другую стезю.

Когда ей было всего 14, красавицу с печальными глазами заметил помощника режиссера «Мосфильма» и тут же пригласил на пробы, где Вавилова произвела настоящий фурор. В итоге в столь юном возрасте не помышляющая об актерском поприще девочка снялась в фильме «Такие высокие горы». Вавилова играла второстепенные роли в успешных фильмах, например, в «Розыгрыше» и «Красных дипкурьерах».

Родители были не в восторге от новых стремлений дочери и даже посадили ее под домашний арест, надеясь, что скоро творческая «дурь» из головы выветрится. Но даже строгий отец дрогнул после того, как Владимир Меньшов и Алексей Баталов лично приехали домой к юной артистке, чтобы отпросить ее сниматься в новом проекте — «Москва слезам не верит».

После выхода фильма «Москва слезам не верит» Наталья Вавилова проснулась знаменитой. Она поступила во ВГИК и продолжила активно сниматься, участвуя в создании таких лент как «Половодье», «Вторжение», «Поезд вне расписания», «Шофер на один рейс», «Бармен из «Золотого якоря», «Нас венчали не в церкви» и «Ученик лекаря». Увы, особо стоящих ролей девушке не предлагали.

Но карьера актрисы прервалась неожиданно — во время съемок в фильме «Николай Подвойский» с 27-летней Натальей произошел несчастный случай: артистка упала с лошади и повредила позвоночник. Перед съемкамми она долгое время ходила на тренировки и прекрасно держалась в седле. На репетиции работник ипподрома по ошибке вывел другую лошадь, с больной спиной. От тяжести наездницы животное встало на дыбы и скинуло Вавилову.

К счастью, травма оказалась не столь серьезной, и через какое-то время девушка встала на ноги. Но к тому времени режиссер, который умолял ее не предавать инцидент огласке и обещал дождаться ее возвращения, заменил Наталью и спокойно продолжил съемки. Разочарование в людях подкосило, возможно, даже больше, нежели сама травма.

Позже Вавилова сыграла еще в нескольких картинах, но прежний восторг от процесса уже не испытывала. И, хотя ей часто предлагали новые роли, ее последним фильмом стал «Дело Сухово-Кобылина», вышедший на экран в 1991 году.

С тех пор об актрисе мало что известно. Наталья Вавилова вышла замуж за режиссера Самвела Гаспарова, который старше ее на 21 год. Пара жила в собственном доме на Рублевке, но почему-то продала его и переехала в небольшую квартиру на юго-западе Москвы. Также Наталья занималась благотворительностью и помогала детским домам.

Родион Рачков — Юрий Васильев

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.

Васильев сыграл роль главного антигероя фильма Родиона Рачкова, бросившего главную героиню Катерину в положении. Известность пришла к актеру задолго до работы в фильме Меньшова. В 1967-м он сыграл главную роль в «Журналисте» Сергея Герасимова, но в основном играл роли второго плана. Это не помешало ему получить звание Заслуженного артиста СССР в 1974-м и служить в Малом театре Москвы до последних дней жизни.

Вторая волна известности пришла к Юрию Васильеву после съемок в «Москва слезам не верит». Но так же, как и Наталье Вавиловой, потом главных ролей ему не предлагали.

Юрий был женат на актрисе Нелли Корниенко, от которой у него осталась дочь Екатерина. Актер умер в 1999-м в возрасте 59 лет от острого сердечного приступа.

мать Родиона Рачкова — Евгения Ханаева

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; © РИА Новости/Галина Кмит

Актриса из эпохи старого советского кинематографа сыграла в фильме роль матери Рачкова. Евгения Никандровна обладательница всех возможных почетных званий СССР, которые вручали артистам того времени. Ханаева играла во МХАТЕ с 1948-го и ушла во время раздела театра в 1987-м вслед за Олегом Ефремовым.

Ханаева играла второстепенные роли: после премьеры «Москва слезам не верит» снялась еще в 23 картинах. Например, в 1984-м актриса сыграла роль матери главного героя в трагикомедии «Блондинка за углом», где ее коллегами по съемочной площадке были Андрей Миронов и Татьяна Догилева. Евгения Никандровна была замужем дважды: за экономистом Анатолием Успенским, с которым имела общего ребенка — сына Владимира, а вторым мужем был актер Лев Иванов.

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Но в середине 80-х Ханаева попала в автомобильную аварию, в результате которой получила сильную травму позвоночника. Она играла в театре и продолжала сниматься в кино несмотря на боли. В 1987-м решилась на операцию, во время которой впала в кому и не смогла из нее выйти. Жизнь Евгении Ханаевой оборвалась в 66 лет.

Сергей Гурин — Александр Фатюшин

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссер Владимир Меньшов, 1979 г.; Татьяна Кузьмин/ТАСС

До «Москва слезам не верит» Фатюшин уже сыграл роль второго плана в «Служебном романе». И даже воплотил главную роль в картине «Весенний призыв». А в фильме Владимира Меньшова ему достался герой Сергей Гурин — хоккеист и муж Людмилы (Ирина Муравьева).

Служил в театре имени Маяковского и был Заслуженным артистом СССР. Александр Константинович был утвержден на одну из главных ролей в фильме «Кин-дза-дза!» в 1985-м, но не смог принять участие в съемках, так как его не отпустили из театра.

Александр Фатюшин был женат на актрисе Елене Мольченко, которая также служила в театре. Жизнь актера могла закончиться еще в 1982-м, когда во время съемок сцены повешения в фильме «Россия молодая» не оборвалась веревка. Фатюшину повезло — сумел просунуть руку между шеей и веревкой и таким образом не задохнулся.

С тех пор он каждый год праздновал свой второй день рождения. Но смерть постигла Александра в 2003-м: остановилось сердце, он умер в своей московской квартире в возрасте 52 лет.

О его жизни был снят документальный фильм «Роковая роль Александра Фатюшина» в 2011-м. Создатели картины сравнили его судьбу с жизнью его героя в «Москва слезам не верит»: яркое начало и трагический финал.