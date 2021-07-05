«Дешевая мелодрама»

Более 40 лет назад на советские экраны вышел фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», который не только полюбился отечественному зрителю, но и завоевал всемирное признание.

Несмотря на легкость сюжета, съемки картины были сопряжены с определенными сложностями, а порой — с нелепыми совпадениями и почти фантастическими случайностями.

Восторг правителей

В комитете по цензуре Владимира Меньшова за фильм похвалили, но намекнули, что ленту могут не пустить на экран из-за наличия откровенных сцен. Перед показом картины вышестоящему начальству директор «Мосфильма» рекомендовал режиссеру вырезать некоторые моменты, но Меньшов наотрез отказался.

Через несколько дней режиссер поинтересовался, что сказал о фильме первый секретарь Московского горкома Виктор Гришин, на что руководитель «Мосфильма» только махнул рукой и сказал: «Да что там Гришин! Брежнев в восторге!».

Стоит отметить, что восторг Леонида Ильича разделил и американский президент Рональд Рейган, который, готовясь к переговорам с Михаилом Горбачевым в 1985 году не изучал дипломатические договоренности, а восемь раз посмотрел ленту «Москва слезам не верит», чтобы лучше понимать советский менталитет.

Из МИД на съемочную площадку

Роль дочери главной героини Александры сыграла Наталья Вавилова, которая к моменту съемок даже не думала о карьере актрисы. Девушка собиралась стать дипломатом и даже записалась на специальные курсы в МИД. Более того, родители также были против съемок, считая, что работа в кино будет мешать учебе.

Уговаривать родных Вавиловой пришлось Алексею Баталову — они не смогли устоять перед обаянием знаменитого артиста, который заверял, что Наталья сможет совмещать съемки и учебу. И все было так, только после завершения работы над фильмом сама юная актриса передумала заниматься международными отношениями, бросила курсы и поступила в театральный.

Обидная визитная карточка

Людмила в исполнении Ирины Муравьевой, которую Меньшов случайно увидел в одном из телеспектаклей, оказалась невероятно ярким персонажем, чьи реплики разошлись на цитаты. Однако сама актриса была шоке после того, как посмотрела готовый фильм, и просто рыдала от обиды.

«Моя героиня совсем не понравилась мне. Грубая, неотесанная, местами пошлая. Все, что я ненавидела в жизни и в людях, вылезло на экран», — признавалась она в одном из интервью.

Тем не менее, эта роль Муравьевой стало одной из ее визитных карточек.

«Дешевая мелодрама»

То, что из фильма вырезали постельную сцену, где главная героиня приходит к женатому любовнику в исполнении Олега Табакова довольно известный факт. Но оказывается, что многие актрисы, которые пробовались на роль Екатерины, даже успешно пройдя кастинг просто отказывались от съемок.

И дело не в том, что им претили обнаженные съемки, или сцена казалась излишне откровенно. Многие артистки и даже съемочная группа считали сценарий откровенно скучным, пошлым, а сцену с «торопливыми раздеваниями» — апофеозом этой «дешевой мелодрамы».

Продажа Родины

Показы ленты шли невероятно успешно, прокатную лицензию на фильм «Москва слезам не верит» приобрели в сотне стран. Но ни в одну из них режиссера Владимира Меньшов тогда так и не пустили. Визу ему не дали даже когда он получил официальное приглашение на церемонию вручения премии «Оскар». В итоге на сцену получать заветную статуэтку вышел атташе по культуре посольства СССР.

Оказалось, что причиной тому были доносы, лежащие на столах партийных бонз и людей из КГБ. В одном из них в вину вменялось высказанное вслух удивление по поводу снятия должности формального главы СССР Николая Подгорного без всяких объяснений.

«Второй донос был посвящен моему восхищению количеством продуктов в каком-то заграничном магазине. Этого было достаточно. А я-то думал, что Родину продал, планы секретного завода выдал», — иронизировал режиссер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автор фильмов «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли» Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от коронавируса. Соболезнования семье режиссера выразили друзья, коллеги и президент РФ Владимир Путин.