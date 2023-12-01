А вы знаете? Какие киноляпы появляются в фильме «Москва слезам не верит»

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Алексей Панков
Алексей Панков 13 0

У Катерины в «Москва слезам не верит» в сумке по волшебству появляются продукты

А вы знаете? Какие киноляпы появляются в фильме «Москва слезам не верит»

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

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Главные ошибки в одном из наиболее популярных советских фильмов.

Различные киноляпы присутствуют практически во всех картинах. Иногда они появляются из-за ошибки костюмеров или декораторов, но в некоторых случаях пасхалки оставляют сами режиссеры. Редакция aif.ru собрала несостыковки в фильме «Москва слезам не верит» народного артиста РСФСР Владимира Меньшова.

Плед и платок Катерины Тихомировой

Во время пикника у главной героини в исполнении народной артистки Российской Федерации Веры Алентовой по-разному завязан платок. В одной из сцен зрителям показывают аккуратный узел. Однако спустя несколько мгновений он выглядит иначе. Назвать это очевидным ляпом довольно трудно. Женщина могла успеть перевязать его.

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

А вот с пледом такое объяснение уже вряд ли пройдет. Сперва он висел на стене у любовника Катерины. Однако каким-то образом появился и на пикнике. Вполне возможно, что это разные пледы, так как советская промышленность вряд ли могла похвастаться разнообразием дизайнов.

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Туфли, татуировки и кольца

Когда подруга Катерины Люда, чью роль сыграла народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева, походит к высотке в одном из эпизодов, она обута в белые босоножки. Однако уже внутри здания на ногах девушки оказываются черные туфли.

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

У персонажа народного артиста СССР Олега Табакова в какой-то момент кольцо оказывается не на среднем пальце, а на безымянном.

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

А у Николая, роль которого сыграл Борис Сморчков, на плече появляется татуировка.

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Сумка-самобранка

Кто не мечтал о сумке, продукты в которой появлялись как по волшебству. Кажется, именно такая была у Катерины. Когда женщина покупает продукты в супермаркете, то кладет в нее банки с различными закрутками и соленьями. Когда ее встречает Гоша, в сумке оказываются лук и картошка. Зато в квартире из сумки достают целое разнообразие овощей и фруктов.

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Привет из будущего

В свой фильм Меньшов намеренно добавил несколько эпизодов, которые никак не могли произойти в реальности. События картины разворачиваются в 1958 году. Однако поэт Андрей Вознесенский читает у памятника Маяковскому стихотворение «Параболическая баллада». Оно будет написано лишь год спустя. Также герои слушают хит итальянского исполнителя Робертино Лоретти «Ямайка». Правда, в СССР он стал известен лишь в 1962 году.

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Съемки «Голубого огонька»

Кроме всего описанного выше в фильме присутствует эпизод съемок «Голубого огонька». Однако с Новым годом эта передача не имеет ничего общего. Изначально ее придумали в качестве еженедельной развлекательной передачи с участием звезд. Вот только первый выпуск вышел в эфир 6 апреля 1962 года. Кстати, одним их гостей был первый человек в космосе Юрий Гагарин.

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