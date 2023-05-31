Федот Овсяник: почему незамужним девушкам нельзя быть в одиночестве 31 мая

Православные верующие 31 мая чтут память Семи святых дев — мучениц, пострадавших за веру в Иисуса Христа, а также Феодота

Житие семи девиц и мученика Феодота

Святой Феодот и семь дев — Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия жили во второй половине III века в городе Анкире Галатийской области (современная Турция) и мученически скончались за Христа в начале IV века.

Феодот был корчемником, владел гостиницей и был женат. Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, а грешников — к раскаянию и исправлению, кормил нищих и помогал томящимся в тюрьмах.

Во время религиозных гонений при императоре Диоклетиане Феодот продолжил христианский подвиг, зная, что за это его отправят на мечения.

В то время смерть за Христа приняли семь святых дев, старшая из которых, Текуса, приходилась теткой святого Феодота. Святые девы с юности посвятили себя Богу, провели всю жизнь в молитвах, посте, воздержании и добрых делах. Приведенные на суд уже в пожилом возрасте они не отказались от веры, выдержали суровые истязания и были казнены.

В следующую ночь Текуса явилась во сне Феодоту, прося похоронить их останки по-христиански. Узнав о похищении тел святых мучениц, правитель пришел в ярость и велел найти и казнить ослушавшихся.

Святой Феодот принял смерть за Христа в 303 или 304 году.

31 мая — Федот Овсяник

На Руси праздник называли Федот Овсяник. Святого почитали как помощника весны. Считалось, что он может повлиять на качество и количество урожая.

Федотов день в народном представлении был связан с дубом. Это дерево всегда служило символом могущества, силы, славы и прочной веры. Славяне уподобляли дуб человеку и считали, что именно на этом дереве, а не на яблоне, растут молодильные яблоки. В древние времена его считали деревом языческого бога Перуна. В летописях даже упоминается название дуба — Перуново дерево.

Что можно делать 31 мая

В этот день можно обеспечить себе крепкие здоровые отношения со своей половинкой. Влюбленная пара должна взяться за руки и трижды обойти вокруг дуба. Считалось, что после этого молодые проживут долгую счастливую жизнь.

Также рекомендуется заварить сегодня кисель из овса. Его ни в коем случае не нужно пить (это грозит финансовыми трудностями). Варево следует вылить под дуб — это сулит хороший урожай и достаток в доме.

Что нельзя делать 31 мая

В этот день незамужним девушкам весьма нежелательно проводить время в одиночестве, пишет utro.ru. Считается, что после этого они точно не найдут себе жениха. Также 31 мая категорически не рекомендуется оборачиваться, если вас окликают на улице. Древние полагали, что так человека заманивает сам сатана.

Сегодня людям не рекомендуется браться за новые проекты, а также увольняться или переходить на новую работу.

Приметы на Федота Овсяника

Большие стаи птиц долго кружатся в небе — к хорошей погоде;

С дуба падают зеленые листья — к плохому неурожайному году;

Закат тусклый — скоро погода испортится;

Вороны громко каркают — к дождю.

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