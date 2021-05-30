Будущие миллионеры: мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых — мужчины — имеют самые высокие шансы разбогатеть без особых усилий. В день их рождения звезд расположились особенно удачно: на протяжении жизни они как магниты будут притягивать деньги.

Лев

Самыми финансово благополучными признаны Львы. Эти мужчины невероятно амбициозны и тщеславны, а потому ищут любой способ заявить миру о себе. Они не будут годами ходить в офис и «высиживать» повышение. Львы берутся за крупные и перспективные проекты, а прирожденное чутье помогает добиться успеха в любом начинании.

Дева

На второе место в рейтинге будущих миллионеров попали господа-Девы. И все благодаря их педантичности в делах и осторожности. Пусть чрезмерная щепетильность порой лишает их шанса сорвать большой куш в рискованном предприятии, зато, если уж они возьмутся за выгодный проект, то своего не упустят.

Козерог

Козероги очень любят деньги и мечтают о возможности ни в чем себе не отказывать. Это делает их целеустремленными и трудолюбивыми, кроме того, представители этого знака обладают талантом бизнесмена. Козероги также неплохо умеют обращаться с уже имеющимися накоплениями — выгодно инвестировать и тратить деньги с умом. Без средств к существованию эти дельцы точно никогда не останутся.

Близнецы

Близнецы не так организованны, как Козероги. Ветреные натуры, они не способны порой сконцентрироваться на своем проекте так, как он того требует. Но удача благосклонна к мужчинам этого знака. Многие завидуют Близнецам и даже недолюбливают их за умение делать деньги буквально на ровном месте, без усилий и вложений. Этот талант — настоящий подарок судьбы!

Овен

Овны завершают пятерку главных мужчин-богатеев астрологической дюжины. Эти парни обожают роскошный образ жизни, с удовольствием «сорят» деньгами и не беспокоятся о будущем, потому что знают, как зарабатывать, пишет Femmie.ru. Овны не боятся делать большие ставки и пускаться в бизнес-авантюры. Неудачи они воспринимают как неизбежную данность и знают, что в следующий раз обязательно повезет. Надо сказать,

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для всех знаков зодиака.