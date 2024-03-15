Однажды Александр Ширвиндт признался, что у него мало главных ролей, зато много характерных второстепенных. Тем не менее, в фильмографии звезды есть картины, которые известны не одному поколению любителей кино. 5-tv.ru вспомнил самые яркие работы Александра Ширвиндта.

Лучшие кинороли Александра Ширвиндта

«Она вас любит», певец Вадим Ухов, 1956 год

Роль эстрадного певца в фильме «Она вас любит» стала дебютной работой для молодого Александра Ширвиндта. Артист продемонстрировал завидные навыки в бальных танцах, которыми занимался в детстве.

Кадр из фильма «Она вас любит!», реж. C. Деревянский / Р. Суслович, СССР, 1957 год

Партнерами Ширвиндта по съемочной площадке картины «Она вас любит» стали Георгий Вицин и актриса Инна Кмит. Кинолента вышла поучительной, но в то же время непринужденной. Но актер получил всесоюзную известность после участия в кинопостановке Эльдара Рязанова в 1975-м.

«Ирония судьбы, или с легким паром», Павлик, 1975 год

Одна из самых известных ролей настигла Александра Ширвиндта в 70-е. Актер исполнил в фильме Эльдара Рязанова далеко не главную роль. Но его персонаж оказал на сюжет ленты значительное влияние. Герой Александра Ширвиндта, Павлик, должен был вылететь в Ленинград к жене, но охмеленные друзья решили, что лететь должен Женя, и отправили Лукашина в культурную столицу. Так начался сюжет киноленты, которая позже стала классикой советского кино.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», реж. Э. Рязанов, 1975 г.

По словам артиста, одну из съемочных ночей они действительно провели навеселе, а настучал на них Георгий Бурков, который в тот период не пил.

«12 стульев», Одноглазый шахматист, 1976 год

Став признанным артистом, Александр Ширвиндт признавался, что всегда мечтал сыграть Остапа Бендера. Ближе всего к исполнению заветного желания он был, когда снимался в комедии «12 стульев». Александр Ширвиндт сыграл одноглазого шахматиста, роль Остапа Бендера досталась Андрею Миронову.

Кадр из фильма «12 стульев», реж. Марк Захаров, СССР, 1976 год

Фильм с участием Александра Анатольевича занял заслуженное место в пантеоне советской киноклассики. Сегодня «12 стульев» любим как старшим поколением зрителей, так и молодыми киноманами. После него артист принял участие во многих успешных кинопроектах, некоторые из них стали экранизациями классики мировой литературы.

«Трое в лодке, не считая собаки», сэр Самуэль Харрис, 1979 год

В 1979-м на телевизионные экраны вышел двухсерийный фильм «Трое в лодке, не считая собаки», где Александр Ширвиндт исполнил одну из главных ролей. Его партнерами по съемочной площадке стали Андрей Миронов, Михаил Державин и Лариса Голубкина.

Зрители тепло приняли двухсерийный фильм, несмотря на то, что экранизация отличалась от первоисточника. Съемки картины продлились до глубокой осени, актерам приходилось сниматься в летней одежде. Для согревания они использовали грелки, которые были наполнены алкоголем.

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки», реж. Н. Бирман, СССР, 1979 год

«Самая обаятельная и привлекательная», Аркадий, 1985

Кинолента «Самая обаятельная и привлекательная» вышла в период перестройки. Советские ценности постепенно отживали свое — зритель требовал новых подходов не только в политике и экономике, но и в искусстве. Картине Геральда Бежанова удалось привлечь внимание зрителя, а в будущем стать ярким памятником своей эпохи.

Александр Ширвиндт вновь сыграл второстепенную роль — Аркадия, мужа Сусанны. В киноленте показана далеко не образцовая семейная пара. Жена учила премудростям личной жизни знакомых девушек, когда ее собственный муж постоянно изменял ей.

Кадр из х/ф «Самая обаятельная и привлекательная», реж. Г. Бежанов, СССР, 1985 год

Авторы киноленты пролили свет на те моменты человеческих взаимоотношений, которые не показывают в романтических драмах и мыльных телеоперах, чем моментально заслужили уважение зрителя.

Киноделы рассказали откровенную историю о женщине, которая страстно мечтает о любви. Она всеми силами пытается привлечь внимание объекта обожания, когда тот вовсе ее не замечает. Совсем скоро оказывается, что счастье было куда ближе, чем она могла себе представить.