Известный артист умер 15 марта.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
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Однажды Александр Ширвиндт признался, что у него мало главных ролей, зато много характерных второстепенных. Тем не менее, в фильмографии звезды есть картины, которые известны не одному поколению любителей кино. 5-tv.ru вспомнил самые яркие работы Александра Ширвиндта.
Лучшие кинороли Александра Ширвиндта
«Она вас любит», певец Вадим Ухов, 1956 год
Роль эстрадного певца в фильме «Она вас любит» стала дебютной работой для молодого Александра Ширвиндта. Артист продемонстрировал завидные навыки в бальных танцах, которыми занимался в детстве.
Партнерами Ширвиндта по съемочной площадке картины «Она вас любит» стали Георгий Вицин и актриса Инна Кмит. Кинолента вышла поучительной, но в то же время непринужденной. Но актер получил всесоюзную известность после участия в кинопостановке Эльдара Рязанова в 1975-м.
«Ирония судьбы, или с легким паром», Павлик, 1975 год
Одна из самых известных ролей настигла Александра Ширвиндта в 70-е. Актер исполнил в фильме Эльдара Рязанова далеко не главную роль. Но его персонаж оказал на сюжет ленты значительное влияние. Герой Александра Ширвиндта, Павлик, должен был вылететь в Ленинград к жене, но охмеленные друзья решили, что лететь должен Женя, и отправили Лукашина в культурную столицу. Так начался сюжет киноленты, которая позже стала классикой советского кино.
По словам артиста, одну из съемочных ночей они действительно провели навеселе, а настучал на них Георгий Бурков, который в тот период не пил.
«12 стульев», Одноглазый шахматист, 1976 год
Став признанным артистом, Александр Ширвиндт признавался, что всегда мечтал сыграть Остапа Бендера. Ближе всего к исполнению заветного желания он был, когда снимался в комедии «12 стульев». Александр Ширвиндт сыграл одноглазого шахматиста, роль Остапа Бендера досталась Андрею Миронову.
Фильм с участием Александра Анатольевича занял заслуженное место в пантеоне советской киноклассики. Сегодня «12 стульев» любим как старшим поколением зрителей, так и молодыми киноманами. После него артист принял участие во многих успешных кинопроектах, некоторые из них стали экранизациями классики мировой литературы.
«Трое в лодке, не считая собаки», сэр Самуэль Харрис, 1979 год
В 1979-м на телевизионные экраны вышел двухсерийный фильм «Трое в лодке, не считая собаки», где Александр Ширвиндт исполнил одну из главных ролей. Его партнерами по съемочной площадке стали Андрей Миронов, Михаил Державин и Лариса Голубкина.
Зрители тепло приняли двухсерийный фильм, несмотря на то, что экранизация отличалась от первоисточника. Съемки картины продлились до глубокой осени, актерам приходилось сниматься в летней одежде. Для согревания они использовали грелки, которые были наполнены алкоголем.
«Самая обаятельная и привлекательная», Аркадий, 1985
Кинолента «Самая обаятельная и привлекательная» вышла в период перестройки. Советские ценности постепенно отживали свое — зритель требовал новых подходов не только в политике и экономике, но и в искусстве. Картине Геральда Бежанова удалось привлечь внимание зрителя, а в будущем стать ярким памятником своей эпохи.
Александр Ширвиндт вновь сыграл второстепенную роль — Аркадия, мужа Сусанны. В киноленте показана далеко не образцовая семейная пара. Жена учила премудростям личной жизни знакомых девушек, когда ее собственный муж постоянно изменял ей.
Авторы киноленты пролили свет на те моменты человеческих взаимоотношений, которые не показывают в романтических драмах и мыльных телеоперах, чем моментально заслужили уважение зрителя.
Киноделы рассказали откровенную историю о женщине, которая страстно мечтает о любви. Она всеми силами пытается привлечь внимание объекта обожания, когда тот вовсе ее не замечает. Совсем скоро оказывается, что счастье было куда ближе, чем она могла себе представить.
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