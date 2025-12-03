Дети из «Отчаянных домохозяек»: как изменились и кем стали маленькие звезды сериала

Сериал «Отчаянные домохозяйки» продержался в эфире восемь лет. За это время семьи героинь пополнились детьми, которых сыграли тогда мало кому известные актеры. 5-tv.ru узнал, как сложились жизни экранных детей подруг-соседок.

Шон Пайфром — Эндрю Ван де Камп — сын Бри и Рекса

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: kinopoisk, globallookpress.com

Шон Пайфром дебютировал в кино в 1996-м. Но первый успех пришел к нему в 2004-м благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки». Там Шон сыграл Эндрю Ван де Кампа — подростка из приличной семьи, который однажды заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации* и доставляет матери кучу проблем.

Пайфрому 39 лет. По данным СМИ, он так ни разу не был женат и не имеет детей. Сегодня он занимается продюсированием, режиссурой и сценариями. Однако повторить успеха после «Отчаянных домохозяек» ему пока не получилось.

Джой Лорен — Даниэль Ван де Камп — дочь Бри и Рекса

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: kinopoisk, globallookpress.com

Кинодебют Джой Лорен состоялся в 2002-м, а спустя два года она попала на площадку сериала «Отчаянные домохозяйки». Там она сыграла Даниэль Ван де Камп, девушку из приличной семьи. Героиня забеременела в подростковом возрасте, и мать, чтобы скрыть «позор», отправила ее в монастырь.

В 2010-м актриса покинула данный проект, продолжив сниматься в других. Сегодня она продюсирует короткометражки и снимает их. Ни одна из ее работ пока не стала успешной.

В личной жизни также пока не сложилась: 36-летняя Лорен до сих пор не замужем, детей у нее нет.

Зейн Хьюэтт / Джошуа Логан Мур — Паркер Скаво — младший сын Линетт и Тома

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: kinopoisk

Для Зейна Хьюэтта сериал «Отчаянные домохозяйки» стал отправной точкой в построении карьеры. Там он сыграл Паркера Скаво, младшего сына Линетт и Тома.

На фоне старших детей он отличался благоразумием. Хьюэтт покинул проект в 2010-м, а затем ушел из кино. Сегодня бывший актер служит послом в детском фонде, где организует работу молодых людей в поддержке тяжело больных детей.

После него роль Паркера досталась Джошуа Логану Муру, который снимался в сериале до его закрытия в 2012-м. Затем кинокарьера Джошуа сошла на нет.

Макс и Чарли Карвер — Портер и Престон Скаво — сыновья Линетт и Тома

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk.ru

В первых четырех сезонах близнецов играли Брент и Шейн Кинсман. Их актерская карьера была успешной, особенно в детстве.

К пятому сезону братья Портер и Престон стали подростками, и команда решила заменить Брента и Шейна на Макса и Чарли Карвера. Тем более что родители юных актеров считали, что сыновьям нужно сосредоточиться на учебе.

«Отчаянные домохозяйки» — первый проект близнецов, который открыл им двери в мир большого кино. Сейчас им по 38 лет. Среди их работ — известные сериалы «Волчонок» и «Оставленные». Последний успешный проект — «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.

Дарси Роуз Биннс — Пенни Скаво — дочь Линетт и Тома

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk, globallookpress.com

Пенни Скаво — старшая дочь Линетт и Тома. Когда в семье появился пятый ребенок, Пейдж, Пенни стала помогать матери с сестрой. В будущем это привело к тому, что у старшей девочки начались проблемы с учебой.

За все время сериала героиню играли шесть актрис. Последней из них стала Дарси Роуз Биннс. Девушка снималась в сериале до его окончания в 2012-м. Сегодня она преимущественно озвучивает мультфильмы. Самый известный из них — «Человек-паук: Через вселенные».

Рейчел Джей Фокс — Кайла Хантингтон Скаво — дочь Тома Скаво

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk, Globallookpress.com

Актриса Рейчел Джей Фокс запомнилась миллионам зрителей по роли Кайлы Хантингтон — внебрачной дочери Тома Скаво, чье появление в сериале «Отчаянные домохозяйки» всколыхнуло и без того непростую жизнь семьи.

Персонаж Кайлы был введен в сюжет как внебрачный ребенок Тома Скаво от его молодой коллеги. Ее появление стало серьезным испытанием для брака Тома и Линнетт. Юная и расчетливая Кайла целенаправленно пыталась разрушить семью отца, что в итоге привело к ее отправке жить к бабушке и дедушке. Роль принесла Фокс узнаваемость и стала одной из самых ярких работ в ее ранней карьере.

До «Отчаянных домохозяек» карьера Рейчел Джей Фокс развивалась постепенно. Она начинала со съемок в телевизионной рекламе, затем появилась в эпизодах популярных сериалов для подростков, таких как «Ханна Монтана» и «Шпионка».

После ухода из сериала в 2008 году актриса не осталась без работы. Она продолжила сниматься в различных телевизионных проектах. Наиболее значимой киноработой в ее фильмографии стал психологический триллер «Дом грез» (2011), где ей посчастливилось разделить экран с голливудскими звездами первой величины — Дэниэлом Крейгом и Наоми Уотс.

Медисон Де Ла Гарза и Даниэлла Бальтодано — Хуанита и Селия Гомес — дочери Габриэль и Карлоса Солис

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk, Globallookpress.com

Хуанита и Селия Солис появились на свет вопреки планам матери, желающей вести беззаботную жизнь. Однако с появлением детей Габриэль изменилась и стала хорошим родителем. Бывшую модель не смущал лишний вес наследниц, когда себе она не позволяла расслабляться ни на минуту.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Globallookpress.com

Хуаниту в сериале сыграла Медисон Де Ла Гарза, младшая сводная сестра певицы Деми Ловато. Девушка до конца сериала играла дочь Габи, после она продолжила кинокарьеру. Сегодня Медисон пишет сценарии и ставит короткометражки. В 2025 году ей исполнилось 23 года.

Роль младшей дочки Габи и Карлоса исполнила Даниэлла Бальтодано, однако она забросила кино после завершения «Отчаянных домохозяек».

Сесилия Балагот — Грейс Санчес — дочь Габриэль и Карлоса Солиса

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk, film.ru

Сесилия Балагот дебютировала в сериале «Скорая помощь», а затем попала в проект «Отчаянные домохозяйки». Там девочка сыграла Грейс Санчес — биологическую дочь Габи и Карлоса, которую перепутали в роддоме. После закрытия проекта она продолжает строить актерскую карьеру.

За прошедшие годы актриса заметно изменилась как внешне, так и внутренне… Сесилия больше не считает себя женщиной*. Теперь она просит использовать при обращении к ее персоне местоимения «он» или «они».

Андреа Боуэн — Джули Майер — дочь Сьюзан

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk, Globallookpress.com

Для Андреа Боуэн «Отчаянные домохозяйки» стали вторым проектом в кинокарьере. Но именно он принес девушке мировую известность. Там она сыграла подростка Джули — дочь Сьюзан и Карла Майер. Она участвовала в сериале до его закрытия, а после него продолжила сниматься в кино. В свободное время занимается кулинарией.

Мейсон Коттон — Мэйнард Дельфино — сын Джули и Майка

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk, Globallookpress.com

Мейсон Коттон появился в четвертом сезоне «Отчаянных домохозяек» и играл в сериале до его завершения. Юноша продолжил сниматься в сериалах, самым успешным проектом с его участием стали «Делай ноги-2» и «Эй, Арнольд! Приключения в джунглях».

Джейкоб Черри — Трэверс Маклайн — сын Иди Бритт

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk, Globallookpress.com

Джейкоб Черри попал в сериал «Отчаянные домохозяйки», будучи опытным актером, несмотря на свой возраст. Самыми известными картинами с его участием той поры был сериал «Кости» и фильм «Ночь в музее». В истории об американских домохозяйках он сыграл сына Иди Бритт. После закрытия сериала юноша продолжил сниматься в кино. Последняя картина с его участием вышла в 2020-м.

Линдси Фонсека — Дилан Мейфеир — дочь Кэтрин Мейфеир

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки», реж. Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk, Globallookpress.com

Линдси Фонсека впервые появилась в четвертом сезоне «Отчаянных домохозяек». До этого проекта актриса снялась в «Героях», «Докторе Хаусе» и «Как я встретил вашу маму». В истории про отважных жен и матерей Фонсека сыграла Дилан — дочь Кэтрин Мейфеир.

Линдси покинула проект в 2009-м, но из профессии не ушла. Свободное от съемок время актриса проводит в танцевальной студии. Ее самые известные работы в кино — «Пипец-2» и «Агент Картер».

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России