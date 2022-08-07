Так не бывает: падения и взлеты Софии Ротару

Сегодня София Ротару — одна из самых ярких звезд отечественной эстрады. За ее плечами десятки хитов и громких выступлений. Но мало кто знает, что в биографии артистки было немало падений, за которыми следовали громкие взлеты.

К музыке — через слепоту

Ребенком София Ротару была очень активной. Она занималась легкой атлетикой и стала чемпионкой по многоборью, а также занималась бегом. С музыкой девушку познакомила сестра Зина. Она потеряла зрение из-за тифа. Все новости и впечатления девушка с абсолютным слухом черпала из радио. С его помощью Зина выучилась петь и заговорила на русском языке. Навыки вокала она передала Софии, как и знания языка.

Неуместная религиозность

Даже в годы всеобщего атеизма семья Софии Ротару оставалась верующей. Фото: РИА Новости / Маевский

Детство Софии Ротару выпало на 50-е — эпоху всеобщего атеизма. Празднование религиозных дат и какое-либо проявление веры тогда считалось неправильным. Брата будущей артистки исключили из комсомола и университета, потому что он по-прежнему отмечал Старый новый год. Репутация Софии, как тогда считалось, была очернена из-за того, что она пела в церковном хоре. В школе это не приветствовалось. Однако наказание миновало будущую звезду.

Предательство коллектива

Советский Союз узнал о Софии Ротару, когда она пела в ансамбле «Червона рута». Худруком коллектива был супруг артистки — Александр Евдокименко. Группа была невероятно любима публикой. Поклонники боготворили музыкантов. Однако в 1986-м коллеги Ротару решили, что им будет лучше без нее и ее мужа. «Червона рута» считали, что у них свой путь. Ротару расценила это как предательство, но вскоре начала сольную карьеру, став ещё известнее. А «Червона рута» просуществовала до 1990-го.

Смена имиджа

За 60 лет на сцене София Ротару сменила множество образов. Фото: ИТАР-ТАСС

В начале карьеры София Ротару исполняла молдавский и украинский фольклор. Артистка выступала в национальнях костюмах. Позже она устала от народных песен и примерила совершенно новые образы. Как-то раз Ротару даже вышла на сцену в брючном костюме, что для советских 80-х было смелым шагом. Спустя время артистка предстала в принципиально новом амплуа, перейдя в жанр рока. В этот период она впервые исполнила композиции «Только это мало» и «Луна, Луна». В это время певица ходила с пышной прической и множеством ярких аксессуаров.

Молдаванка и просто красавица

София Ротару — образец интернационала. Родившись в молдавской семье, она росла как гражданка Украины. Став певицей, она прославилась во всех республиках Советского Союза. В её репертуаре композиции на русском, молдавском, польском, болгарском, сербском, а также английском, испанском и французском языках. В годы перестройки шутили, что при подписании Беловежских соглашений политики обсуждали вопрос «Как Ротару делить будем?».