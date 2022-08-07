ТОП-5 лучших песен Софии Ротару

Софии Ротару исполнилось 75 лет. Более половины жизни певица отдала сцене. Многие из ее песен стали культовыми. 5-tv.ru вспомнил лучшие композиции звезды.

«Червона рута»

Карьера Софии Ротару началась с этнических песен в составе ансамбля «Червона Рута». Первую славу певице принесла одноименная композиция, которую она впервые исполнила в 1972-м, что сделало ее любимицей слушателей. Трек стал первой эстрадной украинской песней. Коллектив объездил мир с гастролями, но в какой-то момент музыканты решили, что руководитель ансамбля, супруг Ротару, на первое место ставит ее интересы. В 1986-м коллектив отказался от услуг артистки.

«Луна, луна»

После ухода из «Червоны рута» София Ротару начала сольную карьеру. Одной из самых популярных песен артистки стала «Луна, луна». Владимир Матецкий написали ее специально для исполнения на фестивале «Цветы Сарьяна», что проходил в Армении. «Луна, луна» имела успех среди слушателей, став одной из самых популярных песен 1986 года.

«Лаванда»

Песня «Лаванда» родилась в 1985-м, а затем авторы встретились с организаторами «Песни года», которые настояли на ее включении в программу мероприятия. Его глава, Алла Дмитриева, в качестве исполнителей предложила Софию Ротару и Яака Йоалу. Так появился один из самых ярких дуэтов советской эстрады. Слушатели тепло приняли «Лаванду», сделав ее одной из лучших композиций в репертуаре певицы.

«Только этого мало»

Песня «Только этого мало» родилась в 1987-м, а через год ее исполнила София Ротару и она стала лауреатом фестиваля «Песня-88». Композиция отображала ритм эпохи 80-х: была заводной и энергичной. Однако ее стихи появились еще в 60-х. Их автор Арсений Тарковский написал философские строчки о том, что «лето» его жизни прошло и впереди новый период и увядание. Мало кто мог представить, что спустя 30 лет из них сделают водевиль и эта песня окажется визитной карточкой советской певицы.

«Я же его любила»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4009573/track/32881879">Я же его любила</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/419250">София Ротару</a> на Яндекс Музыке

Композиция «Я же его любила» впервые прозвучала в 2005 году. София Ротару исполнила ее в новогоднем мюзикле «Сорочинская ярмарка». Константин Меладзе написал эту песню за полчаса, но она стала настоящим хитом на радио. Сегодня, спустя четверть века, «Я же его любила» по-прежнему нравится слушателями и ее часто можно услышать на радиоволнах.

После начала СВО России на Украине шоу-бизнес разделился на два лагеря: противников и согласных. Были и те, кто не давал комментариев. В числе последних долгое время была и София Ротару. Однако позже артистка нарушила молчание, поздравив соотечественников с днем украинской государственности на своей странице в Instagram*.

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