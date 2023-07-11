Летний ужас: что делать, если паук заполз в уши ночью

Может ли паук действительно заползти в ухо, что делать в таком случае, рассказывает врач-отоларинголог.

Летом просыпаются не только цветы и деревья, но и облигатные хищники— пауки. Ночью они могут заползти в уши человека. Как понять, что это произошло? Какие симптомы должны насторожить? Что категорически нельзя делать в таком случае? Все эти вопросы 5-tv.ru задал отоларингологу Дарье Харине.

Как понять, что в ухо заполз паук

Пауки могут атаковать человека ночью, пока он спит, особенно если стоит прохладная погода. Ушной проход представляется членистоногим теплым и безопасным местом. Большинство «гостей» в ушах могут нанести ущерб здоровью человека. Жертва не сразу, как правило, осознает, что подверглась нападению маленького хищника. Однако существуют определенные симптомы такого явления.

«Человек испытывает ощущение страха, иногда панические атаки. Кроме того, может быть ощущение заложенности в ухе, болевые ощущения», — рассказала эксперт.

В случае, если паук длительное время находится в ухе, у человека может ухудшиться слух. Это происходит, если членистоногое успело сплести внутри уха паутину.

Что делать, если в ухо заполз паук

Единственное, что можно сделать в такой ситуации — это обратиться к специалисту. Если человека мучают боли в ухе, рекомендуется принять обезболивающее. Однако самостоятельно пытаться вытащить паука категорически воспрещается.

«Используя подручные средства, вы можете повредить нежную кожу наружного слухового прохода или протолкнуть дальше, глубже паука, ближе к барабанной перепонке, что затруднит дальнейшее извлечение его врачом», — рассказала медик.

Закапывание каких-либо агрессивных растворов в ухо также только ухудшит ситуацию. Есть риск нанести еще больший ущерб. По-настоящему помочь может только врач.

«Врач должен быть именно оториноларинголог, у которого есть специальные инструменты для осмотра наружного уха», — объяснила Харина.

Как извлечь паука из уха

У специалиста есть все необходимые приспособления и техника для извлечения паука из ушного прохода. Также врач может определить состояние пацента и назначить правильное лечение.

«После того, как паук обездвижен, извлекают его при помощи специальных инструментов. Это может быть либо специальный ушной крючок, либо микрощипцы. Либо используют аппарат для промывания наружного слухового прохода», — пояснила медик.

Затем врач проверяет состояние барабанной перепонки и наличие или отсутствие в ухе продуктов жизнедеятельности паука. Собрав нужные данные, специалист назначает пациенту курс лечения.

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