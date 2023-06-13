Еремей Распрягальник: что можно и нельзя делать 13 июня

Православные верующие 13 июня почитают память святого Ерма.

Житие апостола Ерма

Апостол Ерм жил в I–II веках в Каппадокии. Уже в зрелые годы он стал одним из 70-ти учеников Иисуса Христа и проповедовал христианство.

Ерм был рукоположен в епископы Филиппополя Фракийского и написал известное раннехристианское сочинение «Пастырь».

О жизни святого почти ничего неизвестно, а сведения о его биографии расходятся. Согласно преданию, апостол Ерм претерпел много гонений, но скончался мирно. По другой версии — его казнили.

Традиции 13 июня на Еремея Распрягальника

В народе святого прозвали Еремеем Распрягальником, поскольку 13 июня заканчивался сев. Лошадей освобождали от тяжелой упряжи, распрягали и благодарили их за тяжелую работу. Животных хорошо кормили, купали, давали им отдохнуть.

В деревнях верили: если на Еремея Распрягальника запрячь лошадь, то она в ближайшее время сильно заболеет. Поэтому крестьяне даже в случае большой необходимости ходили 13 июня пешком, а все дела старались перенести на потом.

Второе название праздника — Бобовник, потому что в этот день сажали бобовые.

Существовало поверье, что, после окончания посевных людям на смену в поле приходил Полевик, или Житный дед. В народе верили, что полевик может пошутить над человеком, заведя его в болото или выманив с дороги. Были у этого существа дети — луговички и межевички, которые бегали около поля и ловили птиц. Считалось, что если им попадется спящий человек, то они могут его задушить.

Рассерженный Полевик мог напустить на поля змей или испортить хлеба, оставив деревню без урожая. Поэтому крестьяне старались ему угодить — бросали в ров яйца и старого петуха в качестве угощения, оставляли на полях необмолоченные зерна и несколько яблок.

Принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует, то погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе это сулило плохой год.

Народные приметы 13 июня

На Еремея Распрягальника с утра густой туман, который не рассеивается к обеду — ухудшение погоды не заставит себя ждать.

Ненастная погода 13 июня указывает на лютую зиму. В старину говорили: «На Еремея непогода — всю зиму промаешься».

Что нельзя делать 13 июня

На Еремея Распрягальника запрещается ездить на лошадях верхом или запрягать их в телегу — жди неудачи в пути, пишет utro.ru.

13 июня нельзя уходить с поля после посева яровых, не задобрив угощением Полевика.

В этот день нельзя затевать переезд. Наши предки верили, что смена жилища навлечет проблемы с деньгами и работой, а также плохо скажется на здоровье.

На Еремея Распрягальника запрещено повышать голос. В противном случае вы рискуете притянуть беду и несчастье.

13 июня не стоит брать в руки упавшую булавку, которая используется в качестве оберега от сглаза и порчи. Подняв ее, можно обратить весь накопившийся негатив на себя.