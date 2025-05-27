Как спать и худеть одновременно: Топ-5 простых советов диетолога

Похудение во сне — миф или реальность? Реальность, уверена диетолог Елена Соломатина, так как во сне активно происходит расщепление жиров, но только если соблюдается режим дня и человек правильно питается.

Похудение во сне происходит благодаря выработке соматотропного гормона. В детском организме это вещество отвечает за рост тканей во сне, а во взрослом — за репарацию мышц, а это способствует похудению. Чем больше у человека мышечной ткани, тем больше у него клеток, отвечающих за активное сжигание жира.

«В рекомендациях для качественного похудения, помимо простого соблюдения активного образа жизни, обязательно отмечается полноценный сон (с 23:00). Если человек не досыпает норму, то у него вырабатывается кортизол, который тормозит сброс веса», — цитирует Соломатину «Вечерняя Москва».

По ее словам, этим обусловливается факт, что людям со сбитым режимом дня нужно гораздо больше усилий, чтобы похудеть.

«У людей с более развитой мышечной массой этот процесс будет протекать быстрее за счет того, что он имеет большее количество митохондрий, которые расщепляют жиры», — отметила диетолог.

Она подчеркнула, что в любом случае у людей с полноценным восьмичасовым сном процесс похудения протекает более быстро. Также эксперт напомнила, что полноценно похудеть только лишь во сне не получится, вкупе с этим необходимо сохранять двигательную активность. Соломатина перечислила факторы, которые влияют на качество сна, а следовательно и на процесс потери веса во сне.

Освещение

Чем меньше света в помещении, где спит человек, тем лучше, потому что отсутствие света стимулирует выработку гормона мелатонина, именно он отвечает за качество сна. Поэтому имеет смысл отказаться от гаджетов и компьютера перед сном, так как испускаемый ими свет негативно сказывается на процессе засыпания.

Температура

Если температура в помещении слишком высокая, то это отражается на качестве сна в худшую сторону, как и на процессе потери веса.

Спиртные напитки способствуют засыпанию, что положительно, но негативно сказываются на процессе пробуждения и сокращают время сна в целом. Поэтому для укрепления ночного сна, поясняет диетолог, достаточно бокала вина. Переизбыток же может негативно отразится на здоровье.

Кислород

Соломатина советует всегда на ночь проветривать помещение: это улучшает качество сна. Духота, напротив, мешает качественному сну.

Питание

Для более успешного похудения диетолог дала несколько советов по правильному питанию. Она говорит, что ужин должен быть белковым также переедать на ночь то же не стоит. Можно включить в рацион протеиновый коктейль, но необходимо исключить любые углеводные продукты, так как углеводы — это энергия, которую необходимо потратить. Если же в организме ее переизбыток, то во сне она переработается в жировые отложения.

Диетолог отметила, что особого эффекта от количества выпитой перед сном воды ждать не стоит. Такой эффект может возникнуть только в случае, если вместе с водой принимать очищающие кишечник добавки. Только эффект от таких методов не долгосрочен и чреват утренней отечностью.