Тихон Тихий: почему 29 июня 2023 нельзя готовить выпечку

Православные верующие 29 июня чтут память святителя Тихона.

Житие святого Тихона Амафунтского

Святой жил в IV–V веках. Он родился в городе Амафунте на Кипре в христианской семье и в юношестве, по преданию, обрел дар чудотворения.

При жизни он совершил много добрых дел. Благочестивого юношу приняли в церковный клир, поставили чтецом, а затем епископ Амафунтский Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа Мемнона святой Тихон по общему желанию был избран во епископа Амафунтского.

Святитель Тихон усердно трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и много проповедовал. Святитель был милостив, двери его дома были открыты для всех, он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему. Не боясь угроз и мучений, он твердо и бесстрашно исповедовал веру перед язычниками.

В предании рассказывается, что Тихон скончался в 425 году.

29 июня — Тихон Тихий

На Руси епископа Тихона Тихим — отчасти из-за созвучия с именем святого, отчасти из-за распространенного поверья. Считалось, что, начиная с этого дня, затихают певчие птицы: с 29 июня все меньше слышны их переливы, лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы.

На Тихона в деревнях часто устраивали толоки — общественные работы. Крестьяне собирались, чтобы унавозить поля. Всех работников по итогам угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям, чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.

Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд — обегание непорочных дев вокруг гряд. Крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.

Кроме всего прочего, к святому Тихону обращались за помощью от зубной боли.

Что можно делать на Тихона Тихого

Тихона сыздавна молили о прекращении зубной боли. Считается, что этот день поможет в избавлении от недуга, если обратиться с такой просьбой к святому.

29 июня лучше провести с близкими, подарить им что-нибудь небольшое, но нужное. Сегодня рекомендуется завершить домашние дела. День отлично подойдет для уборки, стирки и готовки за исключением выпекания.

Что нельзя делать 29 июня

Не стоит замешивать тесто и печь — это может отвадить финансовое благополучие. Не рекомендуется трудиться в огороде. Посевные и поливочные работы желательно перенести на другой день.

В то же время 29 июня нельзя лениться. Тихон Тихий не любил лодырей и наказывал их. Запрещено ссориться и кричать на домочадцев.

Важные решения в Тихонов день нужно оставить, особенно если они речь идет о незамужней девушке и решении вопроса и свадьбе. В противном случае помолвка, скорее всего, отменится.

Народные приметы на 29 июня

Мелкие дождевые капли — к затяжному ненастью.

Утром на Тихона Тихого папоротник свернул листья — на следующий день будет жарко.

Ночью отчетливо виден Млечный путь — в ближайшие дни установится солнечная погода.

Полевой вьюнок, одуванчик или гвоздика закрыли бутоны — дождь пойдет.

Бледнеет радуга — дождь прекратится.

Роса выпала рано — погода выдастся ясной.

Кузнечики на лугу замолчали — дожди пойдут.

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