Осирис, Нил или Гор: какой вы египетский бог по дате рождения?

Всегда забавно узнавать о себе неожиданные факты. Например, кем был в прошлой жизни или по какой причине из условного «кота» превратился в человека. Сегодня предлагаем немного порезвиться и угадать: каким египетским божеством вы могли бы являться? Все ответы — ниже!

Нил

Нил в мифологии — щедрый бог плодородия. Он являлся покровителем всех, кто родился с 1 по 7 января, с 19 по 28 июня, с 1 по 7 сентября и с 18 по 26 ноября. Представители этого знака всегда жили в достатке, не зная горя и беды. Им достаточно было лишь о чем-то помечтать, как вдруг все притворялось в реальность.

Амон Ра

Амон Ра (или просто Ра) в древнем Египте считался богом Солнца. Его «дети» — люди, рожденные в периоды с 8 по 21 января и с 1–11 февраля. Они всегда отличались целеустремленностью, умением держать любую ситуацию под контролем и неподдельным желанием самосовершенствоваться. Все их существо излучало позитивную энергию.

Мут

По поверьям, Мут являлась покровительницей материнства. Рожденные с 22 по 31 января и с 8 по 22 сентября люди были целиком и полностью в ее власти. Они невероятно заботливы по своей натуре, всегда отличались практичностью и консервативностью. Представители этого знака чаще всего становились наставниками.

Геб

В египетской мифологии Геб — бог земли. Ему подчинялись все, кто родился с 12 по 29 февраля и с 20 по 31 августа включительно. Эти люди отличались особо развитой интуицией и порой даже могли предсказывать будущее. Их очень волновали мирские проблемы и состояние окружающей среды.

Осирис

Осирис — бог возрождения, который властвовал в загробном мире. Его чертами характера были наделены люди, рожденные с 1 по 10 марта и с 27 ноября по 18 декабря. Сильные и уязвимые одновременно, непредсказуемые и решительные — это все про представителей указанного знака. Эти люди никогда не зависели от чужого мнения, но в то же время не могли существовать в одиночку.

Исида

В истории Исида — богиня женственности и красоты. Представители этого знака (рожденные с 11 по 31 марта, с 18 по 29 октября, с 19 по 31 декабря) были утонченными и сопереживающими персонами. По натуре они — защитники людей. Невероятно энергичные и предприимчивые «дети» Исиды всегда пускались в авантюры, направленные на благо человечества.

Тот

Тот — один из самых почитаемых богов в древнем Египте. Он олицетворял мудрость и образованность. Рожденные под этим знаком люди (с 1 по 19 апреля и с 8 по 17 ноября) часто становились учеными и исследователями. Это романтичные и очень увлекающиеся натуры, которые каждый день стремились сделать какой-то глобальный прорыв.

Гор

Сын Исиды и Осириса — Гор — знаком многим как бог неба и Солнца. Он управлял теми, кто родился с 20 апреля по 7 мая и с 17 по 19 августа. Представители этого знака были очень храбрыми людьми. Они были готовы умереть за свои принципы и мечты. Эти персоны — ярые оптимисты, сломить которых не могли ничто и никто.

Анубис

Анубис, как и его отец Осирис, царствовал в загробном мире. Представители этого знака (8 — 27 мая, 29 июня — 13 июля) — настоящие интроверты. Они всегда наслаждались одиночеством, хотя по жизни имели немало друзей. Тишина и спокойствие — вот их верные спутники. Однако несмотря на природную скромность эти люди могли добиться любых поставленных целей.

Сет

Сет — бог ярости и разрушения. Люди, рожденные с 28 мая по 18 июня и с 28 сентября по 24 октября, обладали всеми чертами его характера. Непримиримые, вспыльчивые и горделивые — ужиться с ними было просто невозможно. Единственное, что интересовало их всегда, — самолюбование.

Бастет

В египетской мифологии Бастет — богиня радости, любви и веселья. Ее подопечные — люди, рожденные с 14 по 28 июля, с 23 по 27 сентября и с 3 по 17 октября. Представители этого знака всегда находились в гармонии с собой, легко находили общий язык с окружающими, добивались целей буквально играючи. Их привлекало все необычное и загадочное, как и наивных детей.

Сехмет

Сехмет — богиня войны и яростной мести. Она покровительствовала всем рожденным с 29 июля по 11 августа и с 30 октября по 7 ноября. Ее «дети» отличались буйным нравом и нежеланием идти на поводу у кого бы то ни было. По своей натуре они — истинные перфекционисты. Тягаться с ними в остроумии очень опасно, напоминает Femmie.ru.

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