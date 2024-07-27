«Выставляет меня полной дурой»: Лужина о посвященной ей песни Высоцкого

Советская актриса дружила с культовым исполнителем, но жизнь внесла свои коррективы.

Народной артистке РСФСР Ларисе Лужиной изначально не понравилась песня «Она была в Париже», которую посвятил ей легенда отечественного искусства Владимир Высоцкий. Об этом она рассказала в эфире одной из программ на YouTube.

«Мне песня не понравилась, какая-то издевательская, с каким-то юмором, выставляет меня какой-то дурочкой полной», — призналась Лужина.

Сейчас же мнение 85-летней Лужиной изменилось в положительную сторону. Причем даже внуки и правнуки звезды выучили этот хит и всякий раз радуются, когда слышат его.

Долгое время считалось, что Высоцкий посвятил песню «Она была в Париже» своей возлюбленной Марине Влади, однако это не так. Звезда фильма «Вертикаль» уже после смерти Высоцкого пришла на 25-летие фильма с режиссером Говорухиным, и там он открыто ответил на вопрос спросившего его человека.

«Он посвятил песню не Марине, а Лариске», — заявил тогда Говорухин.

Лужина также призналась, что у нее не было романа с Высоцким, но звезде бы этого хотелось. Сейчас же актриса почти не снимается в кино, предпочитая путешествовать по стране и проводить творческие вечера.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, о чем жалеет советская актриса Лариса Лужина после четырех разводов.