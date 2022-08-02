Как перейти на правильное питание и не заболеть психическим расстройством

При переходе на правильное питание стоит обратиться к специалисту.

Правильному питанию посвятили множество книг и статей. Однако для многих эта концепция до сих пор остается большой загадкой. Как плавно и безвредно сделать ее частью своей жизни, рассказала 5-tv.ru врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Люди по-разному подходят к вопросу правильного питания. Можно просто адекватно заботиться о своем здоровье, задумываться над формированием полезного рациона, чтобы укрепить организм. Или же увести это в крайность, что приведет к расстройству пищевого поведения, которое, как уточнила врач, называется орторексия. Люди с таким диагнозом проявляют большую озабоченность правильным питанием, зацикливаются на поиске экологически чистых продуктов, изучении состава на упаковках и думают только о своем рационе. В такой ситуации лучше обратиться за консультацией к специалисту.

Однако даже без этих перегибов многие неверно понимают концепцию правильного питания и совершают некоторые ошибки. Одна из самых распространенных заключается в попытке следовать всем правилам сразу. Типичная история, когда человек заинтересовался правильным питанием и одновременно выбросил из своего привычного рациона все вредные продукты, сладкое, кофеин, алкоголь, начал считать калории и сократил потребление соли. На практике выдержать подобный подход мало кто сможет. Привычки внедряются в наш образ жизни годами, менять их тоже нужно постепенно и аккуратно.

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Еще ряд ошибок, которые мешают при переходе на правильное питание:

Однообразие . Люди отказываются от вредных продуктов, заменяя их полезными. Однако питаться каждый день одной и той же куриной грудкой и салатом очень быстро надоест любому человеку. Полезных блюд существует великое множество, нужно научиться их готовить.

. Люди отказываются от вредных продуктов, заменяя их полезными. Однако питаться каждый день одной и той же куриной грудкой и салатом очень быстро надоест любому человеку. Полезных блюд существует великое множество, нужно научиться их готовить. Отсутствие физических нагрузок . Правильное питание лучше работает в сочетании с регулярными занятиями спортом.

. Правильное питание лучше работает в сочетании с регулярными занятиями спортом. Голодание . Что будет, если вы с больших порций любимой вредной еды резко перейдете на маленькие порции непривычных блюд здорового рациона? Верно, произойдет срыв. Поэтому сокращение потребления калорий должно происходить постепенно и до адекватных значений.

. Что будет, если вы с больших порций любимой вредной еды резко перейдете на маленькие порции непривычных блюд здорового рациона? Верно, произойдет срыв. Поэтому сокращение потребления калорий должно происходить постепенно и до адекватных значений. Большие порции . Думать, что хорошего много не бывает, ошибочно. Порции должны быть такими, чтобы после еды человек чувствовал легкий голод. А через некоторое время появится и ощущение сытости.

. Думать, что хорошего много не бывает, ошибочно. Порции должны быть такими, чтобы после еды человек чувствовал легкий голод. А через некоторое время появится и ощущение сытости. Ожидание быстрых результатов. Организму нужно время, наберитесь терпения.

Обычный человек не знает всех нюансов здорового рациона и особенностей своего тела. Поэтому большую помощь при переходе на правильное питание людям часто оказывают специалисты.

«Можно обратиться за консультацией к диетологу. Это как раз таки врач, который поможет оценить состояние организма, исключить какие-то возможные дефицитные состояния и подобрать сбалансированный рацион, который будет индивидуально подходящим именно для этого конкретного человека», — объяснила эксперт.

Важно помнить, что правильное питание — это образ жизни. На него не переходят временно, чтобы похудеть к лету. Это полноценная философия ответственного отношения к своему телу, рассчитанная на долгий период, желательно на всю жизнь.