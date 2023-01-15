«Подарила миру свет и талант»: для Нагиева смерть Чуриковой стала личной утратой

Народная артистка СССР почти сразу после Нового года оказалась в больнице. Десять дней врачи пытались ей помочь. Попытки оказались тщетны.

Смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой повергла в шок не только многомиллионную армию поклонников знаменитости, но и ее коллег. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Дмитрий Нагиев объяснил, что он испытал, узнав печальное известие. Для него это стало личной потерей.

«Для меня уход Чуриковой — это личная утрата, не только потому что я был с ней знаком и работал, а просто потому что это великая актриса, которая подарила этому миру свет и талант», — отметил телеведущий.

Сердце Инны Чуриковой остановилось в субботу, 14 января. Последние десять дней советская актриса провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются. Сейчас коллеги приносят соболезнованию «Ленкому», для театра это тяжелая утрата. Прощание с легендой советского и российского кино пройдет в ее родном театре 17 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова длинной в полвека.