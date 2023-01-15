«Подарила миру свет и талант»: для Нагиева смерть Чуриковой стала личной утратой

|
Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 97

Дмитрий Нагиев назвал смерть Инны Чуриковой личной утратой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народная артистка СССР почти сразу после Нового года оказалась в больнице. Десять дней врачи пытались ей помочь. Попытки оказались тщетны.

Смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой повергла в шок не только многомиллионную армию поклонников знаменитости, но и ее коллег. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Дмитрий Нагиев объяснил, что он испытал, узнав печальное известие. Для него это стало личной потерей.

«Для меня уход Чуриковой — это личная утрата, не только потому что я был с ней знаком и работал, а просто потому что это великая актриса, которая подарила этому миру свет и талант», — отметил телеведущий.

Сердце Инны Чуриковой остановилось в субботу, 14 января. Последние десять дней советская актриса провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются. Сейчас коллеги приносят соболезнованию «Ленкому», для театра это тяжелая утрата. Прощание с легендой советского и российского кино пройдет в ее родном театре 17 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова длинной в полвека.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:19
Власти Молдавии назвали падение ракеты неуважением к суверенитету страны
0:01
«Подарила миру свет и талант»: для Нагиева смерть Чуриковой стала личной утратой
23:40
Захарова пошутила о найденных в «экзотических местах» Байдена документах
23:22
Попался снова: в доме Джо Байдена нашли новые секретные документы
23:05
«Было жутко»: дочь покойной Анны Самохиной о последних днях жизни матери
22:49
На Украине заявили о поражении энергообъектов в пяти областях

Сейчас читают

Обилие антиквариата и особняк XIX века: кому достанется наследство Инны Чуриковой
«Мощные аномалии и необычная зима»: Вильфанд предупредил о рекордном потеплении
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
SHAMAN не сдержал слез после вопроса о его роли в истории России: «До мурашек»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023