«Незаменимые есть»: Поплавская назвала смерть Чуриковой невосполнимой утратой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 51

Яна Поплавская назвала смерть Инны Чуриковой потерей потерь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Народная артистка СССР скончалась на 80-м году жизни.

Народная артистка СССР Инна Чурикова была уникальной актрисой, подобных которой не было на протяжении десятилетий и нет до сих пор. Такое мнение об умершей звезде советского кино в комментарии 5-tv.ru высказала актриса и телеведущая Яна Поплавская.

«Говорят, незаменимых людей нет. Есть. Вот к этой категории как раз относится Инна Михайловна Чурикова… Она уникальна была по-человечески. Добрая, внимательная, непохожая ни на кого. Она сама смеялась и говорила: вот, я не формат такой», — поделилась Поплавская.

Актриса призналась, что до сих пор не может поверить в смерть Чуриковой. По словам Поплавской, народную артистку очень любили зрители и приходили на спектакли посмотреть именно на нее. Уникальной была и любовь Чуриковой с ее супругом режиссером Глебом Панфиловым, с которым она прошла вместе весь свой жизненный и профессиональный путь.

«Это человек, которого я очень люблю. Я даже не могу сказать, что любила. И мою степень восхищения во всем — и в человечности, и в профессии — даже измерить нельзя. Это потеря потерь», — высказалась Поплавская о Чуриковой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в театре «Ленком Марка Захарова» сообщили о смерти Инны Чуриковой на 80-м году жизни. Известно, что последние дни актриса провела в Боткинской больнице, куда ее доставили 4 января в тяжелом состоянии.

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