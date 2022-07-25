Рекрутеры назвали три важных личных качества при приеме на работу в 2022 году

Больше всего работодатели ценят ответственность, спокойствие и готовность работать в команде.

В 2022 году самыми важными soft skills (анг. Гибкие навыки — Прим.ред.) работодатели назвали ответственность, спокойствие и готовность работать в команде, пишет Газета.ру со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В опросе приняли участи 1000 представителей компаний со всей страны. Рекрутеры назвали главным качеством для кандидата ответственность, а на втором и третьем месте были указаны эмоциональная стабильность и обучаемость. По их оценкам, значимость этих «мягких» навыков возросла за последние 7 лет. Также соискатели стали больше приветствовать навык командной работы и реже — готовность к переработкам. А вот карьерные амбиции для соискателей оказались не важны — это качество упоминали реже всего.

Для HR-менеджеров, по мнению руководителей компаний, определяющими качествами при трудоустройстве являются эмоциональная стабильность, ответственность и готовность работать в команде. Причем в сравнении с результатами опроса 2015 года важную роль стала играть обучаемость, а вот ожидание лояльности работодателю и готовности к переработкам, напротив, снизилась.

От PR-специалиста требуется быть командным игроком, который разделяет идеологию компании и стремится к профессиональному росту.

Практически аналогичные ожидания у соискателей от маркетологов, от которых, правда, вместо стремления к профессионализму ждут больше ответственности и эмоциональной стабильности. При этом лояльность к работодателю и готовность к переработкам стала не так важна.

Идеальным кандидатом на должность менеджера по продажам станет ответственный и обучаемый специалист, который ориентирован на работу в команде. По оценкам рекрутеров, от представителей этой профессии ждут стремление к карьерному росту.

От врачей ожидают такие качества как ответственность, спокойствие и неизменное стремление к совершенству своих профессиональных навыков. В медучреждениях не ждут от них готовности к переработкам, зато при приеме стало высоко цениться умение эффективно работать с коллегами.

Важными качествами для программистов при приеме в компанию называют ответственность, стремление к профессиональному росту и обучаемость. На позиции разработчиков стали чаще искать тех, кто разделяет ценности компании, и реже — лояльности к работодателю.

Ответственного подхода к обязанностям, эмоциональной стабильности и готовности к переработкам ждут от бухгалтеров. По сравнению с показателями 2015 года большинство рекрутеров стало чаще указывать такие качества как умение работать в команде и лояльность к идеологии организации.

Топ-3 soft skills для учителей и юристов называют спокойствие, ответственность и постоянное повышение квалификации. Также среди педагогов и специалистов по праву стал выше цениться навык работы в команде.