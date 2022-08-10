Не делай так! Названа катастрофическая ошибка садовода

Некоторые грубые ошибки в садоводстве могут помешать исполнению мечты каждого дачника иметь большой хороший урожай.

Неправильный подход к садоводству в целом приводит к гибели растений, не говоря уже о потраченных впустую огромных усилиях дачника. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, в чем заключается основная ошибка садовода.

Сегодня в интернете можно найти ответ на любой вопрос. По мнению специалиста, главная ошибка садоводов заключается в поисках ответа на любой вопрос в сети. Существует огромное количество форумов, где можно «легко» разобраться с задачей, которая возникает у человека во время работы на земле. Эксперт Туманов привел пример часто встречающейся во всемирной паутине рекомендации избавляться от фитофторы (грибковое заболевание томатов и картофеля — Прим. ред.) при помощи обычного йода и молока.

«Если было все так просто, зачем крупные химические концерны сотни миллионов долларов вкладывают в изобретение все новых препаратов-фунгицидов против фитофторы и признают, что они все никак не могут победить фитофтору? А кто-то в интернете вам посоветовал с помощью йода избавиться. То есть не верьте никому. Этот рынок садоводов он очень, скажем так, желанный для всевозможных жуликов и псевдосоветчиков», — считает садовод Туманов.

Специалист заявил, что на некоторые товары просто формируется дополнительный спрос за счет доверчивых садоводов. Нужно продать йод, значит, именно он спасет от всех проблем. Если появятся запасы бора, значит, бор станет панацеей от всех болезней и увеличит урожай в три раза.

В интернете опубликовать информацию может любой желающий, равно как и широко распространить ее. Поэтому любые данные надо тщательно проверять. Учиться садоводству, по словам Туманова, гораздо эффективнее по старым книгам и газетам, где не было рекламы и недостоверные сведения отсеивались.

Получение новых знаний позволит садоводу сэкономить немало денег на различном оборудовании, химикатах и других статьях расходов и собрать хороший урожай.

А уже все! Надо было раньше!

Другой большой ошибкой в дачном вопросе специалист назвал попытки людей справляться с болезнью или вредителем, когда ущерб растению уже нанесен. Однако в таком случае бороться, как правило, поздно.

«Борьба с вредителями и болезнями заключается в профилактике: не допустить, чтобы вредитель или болезнь нанесла вам урон. А это начинается, когда еще болезни нет, визуально вы ее не определите», — уточняет эксперт.

Нужно обладать большим опытом и знаниями, чтобы предотвратить проблему или хотя бы максимально оттянуть ее приход. В последнем случае урожай, возможно, успеет созреть до критического момента.