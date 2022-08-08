Эксперт советует отдавать предпочтение учреждениям с историей и идущим на контакт с родителями руководством.

Многим кажется, что частный детский сад должен быть по определению лучше муниципального. Однако в СМИ то и дело появляются новости о жестоком обращении с детьми и массовых отравлениях в таких учреждениях. Эксперт-педагог Галина Ерасова рассказала aif.ru, как правильно подобрать частный детский сад для ребенка.

Длинная история

Первое, на что следует обратить внимание при выборе частного детского сада — как долго он работает. Отдать предпочтение стоит тем, которые функционируют не первый год. У таких садов уже есть отзывы. Они также упрощают процесс поисков. Поговорите с родителями, чьи дети посещают это учреждение.

Контактность

Учитывайте, идет ли руководство учреждения на контакт с родителями. Хорошо, если воспитатель рассказывает не только о том, как прошел день у малыша, но и фиксирует его поведение. Возможно, ребенку нужна помощь специалиста. Например, психолога.

Квалифицированные педагоги

Тревожные истории о частных детских садах чаще всего происходят с неквалифицированными педагогами. Такие люди считают, что им необязательно иметь специальное образование и тем более опыт, ведь они просто присматривают за маленькими детьми. На самом деле забота о малышах требует знаний. Эксперт советует отдавать предпочтение детским садам, где работают воспитатели со стажем от четырех лет.

Наличие развлечений

Частные детские сады часто имеют ряд преимуществ перед муниципальными учреждениями. Например, забор и зону для плавания. Но даже в случае наличия всего этого, важно внимательно обследовать территорию на наличие лазеек в заборе. На игровой площадке не должно быть мусора. Также посмотрите, как педагоги относятся к этому участку.

Место для прогулок должно быть оснащено тентами от солнца. А лучше всего, если там есть и аквазона в виде надувного бассейна. Важно также и наличие качелей и песочницы, чтобы у детей был собственный участок для игр. В противном случае играть им придется на придомовых территориях, что приведет к конфликтам с жителями жилого массива.

Если ребенок пришел с соплями

При выборе частного детского сада стоит заранее обговорить, проходят ли педагоги регулярный медосмотор. А также как они отреагируют, если ребенок придет с соплями или с кашлем. Подобные моменты вполне могут быть прописаны в договоре.

Делают ли перерасчет за пропуск

Ребенок может уйти на больничный, из-за чего ему придется пропустить детский сад. Однако оплата за него придет родителям в полном объеме. Этот момент также можно обговорить на этапе подбора детского сада. Каждое учреждение может действовать в данном моменте на свое усмотрение — прописывает в договоре.

Еда в столовой

Подбирая частный детский сад, уточните, какой едой кормят детей. Ее готовят на месте или откуда-то привозят? Если у детского сада есть собственный повар? Если да, спросите, какая у него квалификация, знает ли он ГОСТы и СанПиНы и другие нормативы. Если же пропитание доставляют, то в каком виде?

Почему уходят из частных детских садов?

Последнее время родители порой переводят ребенка из частного детского сада в муниципальный. Происходит это по двум причинам. Во-первых, последние сегодня оборудованы не хуже государственных. Во-вторых, у предпринимателей в качестве педагогов работают совсем юные девушки, не имеющие опыта работы с детьми.