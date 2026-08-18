Ежегодно 19 августа православные христиане отмечают великий церковный праздник Преображения Господне.

Это один из двунадесятых праздников — 12 самых важных дат церковного календаря. Каждая из них посвящена определенному эпизоду из жизни Спасителя или Богородицы. Народное название праздника — Яблочный Спас.

Что говорится в Писании о Преображении Господне

Преображение Господне 19 августа: история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, главные запреты, как молиться, можно ли ходить на кладбище? Фото: www.globallookpress.com/Vadim Nekrasov

Иисус Христос знал, что время его страданий неотвратимо близится. Он рассказал своим ученикам, что скоро ему предстоит мученическая смерть в Иерусалиме, но они не поверили ему. И тогда Сын Божий решил «явить им Царство Свое прежде бесчестия Своего, чтобы, когда Он будет взят и распят иудеями, они знали, что распят не по немощи, но по благоизволению Своему, добровольно, во спасение мира» (так написано у святого Ефрема Сирина).

О Преображении Господнем подробно рассказывается в Евангелии. Согласно Писанию, Спаситель взял помолиться троих ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и взошел с ними на гору Фавор.

«И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были (пророки — Прим. ред.) Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним», — свидетельствовал евангелист Лука.

Так трое апостолов увидели чудесное Преображение Господне. Преображение означает превращение в другой вид или изменение формы. Христос преобразился перед своими учениками, чтобы явить им Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями. Празднование Преображение Господне церковь отмечает как соединение Божественного и человеческого в лице Христа.

«Явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели», — повествовал Лука.

Как писал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, Господь преобразился, «чтобы показать нам будущее преображение естества нашего» и будущее второе пришествие Спасителя на Землю «на облаках во славе с ангелами».

В чем смысл Преображения Господня

Преображение Господне 19 августа: история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, главные запреты, как молиться, можно ли ходить на кладбище? Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

«Преображение» переводится с греческого как «изменение формы», «превращение в другой вид». Смысл Преображения Господня в том, что так Иисус Христос показал, что в нем соединяется сразу два естества — человеческое и божественное. Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Преображение укрепило апостолов в вере перед грядущими крестными страданиями Спасителя. Это явление наглядно показало, что Голгофа станет добровольной жертвой, за которой последуют Воскресение и окончательная победа над смертью.

Именно поэтому рядом с Христом оказались ветхозаветные пророки Моисей и Илия, беседовавшие с Ним о предстоящем «исходе» в Иерусалим, который символизировал крестную жертву, как об этом повествует евангелист Лука.

Однако глубина праздника этим не исчерпывается. Преображение напоминает не только о том, Кто такой Христос, но и о главной цели человеческой жизни. Через соединение с Богом человек постепенно преображается, и в этом заключается главная надежда праздника.

Преображение Господне связывают с очищением души и укреплением веры. В народе этот день также именуют Яблочным Спасом, так как по Богослужебному уставу 19 августа принято освящать яблоки или виноград нового урожая. Плоды символизировали дар Богу от природы.

Какие проходит праздничное богослужение на Преображение Господне

Преображение Господне 19 августа: история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, главные запреты, как молиться, можно ли ходить на кладбище? Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Праздник Преображения Господня всегда приходится на Успенский пост, однако в этот день постный устав смягчается: церковный устав разрешает вкушение рыбы.

Все богослужение этого дня посвящено теме Божественного света и преображения человека. Священнослужители облачаются в белые ризы, символизирующие тот нетварный свет, который воссиял на Фаворе, а праздничные песнопения прославляют Христа, открывшего ученикам Свою славу, и содержат просьбу о том, чтобы этот свет озарил и нашу жизнь.

После Божественной литургии совершается чин освящения плодов нового урожая, который является древней благочестивой традицией.

Основная молитва для прихожан — акафист Преображению Господню. Его перевод:

Господи Иисусе Христе, Боже наш, живущий во Свете неприступном, являющийся Сиянием Славы Отчей и Образом Ипостаси Его! Когда пришло время, Ты по неизреченному милосердию к падшему роду человеческому уничижил Себя, приняв образ раба, быв послушен даже до смерти. Однако прежде Креста и добровольной смерти Твоей на горе Фаворской преобразился в Божественной Славе Своей перед святыми Твоими учениками и апостолами, отчасти сокрыв принятую плоть, чтобы, когда Тебя увидят распинаемым, уразумели Твое добровольное страдание и Божество.

Даруй же и нам всем, празднующим пречистой Плоти Твоей Преображение, чистым сердцем и неоскверненным духом взойти на Святую гору Твою, в селения святой славы Твоей, где голос чистый празднующих, голос несказанной радости, да там вместе с ними лицом к лицу увидим Славу Твою в незаходящем дне Царства Твоего, и со всеми святыми, от начала мира Тебе угодившими, прославим Всесвятое имя Твое с Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Стоит ли ходить на кладбище в Преображение Господне

Преображение Господне 19 августа: история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, главные запреты, как молиться, можно ли ходить на кладбище? Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Посещение кладбища в день Преображения Господня не запрещается церковным уставом и является делом благочестивым.

Если этот день совпадает с памятной датой — такой как день рождения или годовщина смерти усопшего, а также девятый или сороковой день — верующему не только можно, но и должно прийти в храм, чтобы помолиться о своем близком, а затем отправиться на кладбище.

В православной традиции не существует никаких ограничений, связанных с молитвенным поминанием усопших, за исключением духовного понимания некоторых периодов, как, например, пасхальных дней. В остальное время церковь призывает христиан молиться об упокоении своих родных, и день большого праздника не служит препятствием для этого доброго дела.

Также и с молитвой об усопших — это проявление любви и заботы, которое не имеет выходных и праздничных дней.

Что можно делать 19 августа на Преображение Господне

Преображение Господне 19 августа: история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, главные запреты, как молиться, можно ли ходить на кладбище? Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Праздник Преображения Господня приходится на Успенский пост. В этот день верующим разрешается трапеза с рыбой и запрещена пища животного происхождения.

Перед самим церковным праздником православные христиане совершают Всенощное бдение. Вечером в храмах проводится торжественная служба, а утром — литургия с крестным ходом. После богослужения верующие освящают яблоки и другие плоды.

По традиции 19 августа хозяйки массово пекут яблочные пироги и варят варенье. В этот день необходимо поделиться угощением с родней и близкими друзьями, а также накормить нуждающихся.

Считается, что 19 августа надо строго следить за своими поступками и делать только добрые дела, чтобы очистить душу от грехов.

Что нельзя делать 19 августа на Преображение Господне

Преображение Господне 19 августа: история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, главные запреты, как молиться, можно ли ходить на кладбище? Фото: www.globallookpress.com/Igor Kritskiy

Согласно традициям, 19 августа на большой православный праздник строго запрещается заниматься хозяйством, уборкой, ремонтом и другими домашними делами. Также стоит отложить работу в саду и на огороде. Тяжелую работу тоже переносили на другой день. Запрещено шить и вязать.

Преображение Господне выпадает на период Успенского поста, который в 2026 году продлится до 27 августа. Поэтому нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Хотя в честь праздника можно позволить себе рыбу. Также из-за поста нельзя развлекаться, шуметь, ссориться и сквернословить.

Кроме того, на Яблочный Спас лучше не экспериментировать с волосами. Поход к парикмахеру в этот день может быть для вас полностью провальным.

Также не рекомендуется купаться в водоемах и мыться в бане.