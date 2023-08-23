Лаврентий Зоречник: как 23 августа привлечь замужество с помощью ромашек

23 августа православная церковь чтит память святого Лаврентия Римского, а также блаженного Лаврентия Калужского.

Лаврентий Римский

Му­че­ни­ки ар­хи­ди­а­кон Лав­рен­тий, па­па Сикст, диа­ко­ны Фе­ли­кис­сим и Ага­пит, во­ин Ро­ман по­стра­да­ли в 258 го­ду при им­пе­ра­то­ре Ва­ле­ри­ане в Риме. Это бы­ло вре­мя, ко­гда па­па, за­ни­мав­ший Рим­ский пре­стол, из­би­рал­ся на вер­ную смерть. Вскоре Сикса заключили в темницу вместе с диаконами. Перед этим он успел передать Лаврентий, чтобы тот продал и раздал все имущество и начал готовиться к мученической смерти вслед за ним.

Услы­шав, что священник якобы владеет большим сокровищем, воины взяли Лаврентия под стражу. В тем­ни­це свя­той мо­лит­вой ис­це­лял боль­ных и кре­стил многих заключенных. Когда же от него потребовали показать спрятанное сокровище, собрал всех нищих и сказал: «Вот те со­су­ды, в ко­то­рых вло­же­ны со­кро­ви­ща. И все, кто вла­га­ет свои со­кро­ви­ща в эти со­су­ды, с из­быт­ком по­лу­ча­ют их в Цар­ствии Небес­ном».

По­сле это­го Лав­рен­тия пре­да­ли же­сто­чай­шим му­кам, при­нуж­дая его по­кло­нить­ся идо­лам. Его повесили на дыбы и би­ли скор­пи­о­на­ми (тон­кая же­лез­ная цепь с ост­ры­ми иг­ла­ми — Прим.ред.), опа­ля­ли ра­ны ог­нем, би­ли оло­вян­ны­ми пру­тья­ми. Затем мученика по­ло­жи­ли на же­лез­ную ре­шет­ку, поверх го­ря­чих уг­лей. Помолившись, он преставился. Тело Лаврентия Римского похоронили в пе­ще­ре.

Лаврентий Калужский

Блаженный Лаврентий жил в XV–XVI веках. По преданию, дар этого юродивого помог защитить Калугу от нападения крымских татар в 1512 году. Близ места погребения святого Лаврентия построен Лаврентьевский монастырь.

О жизни Лаврентия известно немного. Жил он при лесном храме в честь Рождества Христова. Есть версия, что Лаврентий происходил из боярского рода Хитровых.

Зимой и летом он ходил босой, в рубахе и тулупе. За его смирение и духовные подвиги Господь удостоил его дара чудотворения.

Согласно преданию, в мае 1512 года Лаврентий жил при дворе местного князя Семена Ивановича. Когда татары напали, он вдруг закричал: «Дайте мне мою секиру острую, псы напали на князя Симеона, надо оборонить его!» Сказав это, он схватил топор и ушел. Князь в то время находился на корабле в плавании. И внезапно рядом с ним появился Лаврентий, укрепил дух воинов и ободрил их. И они легко победили врага. Именно в связи с этим эпизодом Лаврентий на иконах изображается с топором на длинном топорище в левой руке.

После этих событий Лаврентий перебрался в хижину, которая стояла рядом с лесной церковью, недалеко от Калуги, а от нее, по преданию, к храму был проложен подземный ход. По ночам Лаврентий ходил к церкви на паперть, чтобы помолиться, а службы в храме слушал, находясь в своем подземном ходу. По смирению своему он утаивал свои молитвы от людей.

Скончался блаженный 10 августа 1515 году. После его смерти князь Семен основал Калужский Свято-Лаврентьевский монастырь. В житии зафиксированы и посмертные чудеса. Первое относится к 1621 году: после молебна святому исцелился полностью парализованный боярин Кологривов. Летом 1622 года от святого получил исцеление бесноватый житель Калуги Стефан. Родные хотели отвести его в монастырь, чтобы помолиться святому, но Стефан испугался демонов, преграждавших ему путь. Тогда явился сам Лаврентий, отогнал чудищ и отвел бесноватого в храм к своему гробу. После молебна Стефан полностью исцелился.

Многие страдающие глазными болезнями и различными лихорадками также получали исцеление от Лаврентия. После чуда во время татарского набега святого почитали и как покровителя воинов.

Помощь его получили русский войска во время войны 1812 года 12 октября во время сражения под Малоярославцем. Когда калужские ополченцы направлялись на ратные подвиги, епископ Калужский Евлампий благословил их и вручил начальнику ополченцев хоругвь: с одной стороны был изображен образ Богоматери Калужской, с другой — святой Лаврентий. С этой хоругвью ополченцы прошли всю войну. А после окончательной победы над Наполеоном ее поместили в калужском кафедральном соборе. Лаврентий считается небесным покровителем города.

А в 2018 году в Москве в Музее Красной армии были обнаружены частицы мощей святого Лаврентия Калужского, 23 августа того же года их доставили в Калугу.

Лаврентьев день или Лаврентий Зоречник

На Руси это день называли днем Заречника, или Лаврентием Зоречником, или праздником мельника. Сохранилась и поговорка: «На Лаврентия спеши на мельницу».

Названию Зоречника святой обязан красивым рассветами и закатами, которые в эту пору часто становились алыми и багровыми. Девушки в этот день ранним утром ходили к роднику, где умывались родниковой водой, которая сохраняла молодость и красоту. Роса, которая выпадает 23 августа, тоже считалась целебной.

Девушки ходили в лес за ромашками, которые превращали в настоящий амулет для привлечения внимания мужчин. По поверьям, если положить сорванный 23 августа цветок ромашки и ягоды, например, малину и бруснику в мешочек и везде носить с собой, то в течение месяца вы можете встретить свою вторую половинку, парень никогда вас не покинет и совсем скоро позовет замуж.

Что можно делать 23 августа

В народе Лаврентия Зоречника считали целителем глазных болезней, а потому молились ему о прозрении, а также о защите от сглаза. Было принято ходить в лес, чтобы там помолиться ему об исцелении, а утренней росой протирали глаза, чтобы смыть все болезни.

Лаврентьев день благоприятен для путешествий, паломничеств, поездок за город и командировок, принятия обетов и принесения клятв.

Что нельзя делать на Лаврентия Зоречника

На Лаврентия Зоречника запрещается ругаться, конфликтовать с кем-либо, повышать голос, спорить, да и вообще идти по пути конфликта. Нужно очистить свои мысли от плохого, не совершать плохих поступков.

Запрещается долго купаться, иначе по поверьям, водяной может проснуться и утащить потревожившего его человека на дно.

Приметы на 23 августа