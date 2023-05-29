Маленький труженик: в чем неоценимая помощь землеройки на даче

Землероек на садовом участке дачники, как правило, встречают недружелюбно. Часто этих зверьков принимают за полевых мышей и устраивают им облаву. Но столь радикальные методы — ни к чему. Эти создания на огороде скорее санитары, а не вредители.

Как выглядят землеройки

К землеройкам относятся самые маленькие представители класса млекопитающих. Длина тельца у этих зверьков не более шести сантиметров, а вес как у пушинки — от пяти до 12 граммов.

С первого взгляда крошечных созданий даже можно перепутать с мышами — маленькие, серые, с глазками-пуговками и длинным хвостом. На самом же деле с грызунами у землероек ничего общего: из главных внешних отличий у последних — вытянутый нос, чем-то даже напоминающий клюв; во-вторых, зверьки из другого отряда — насекомоядных и семейства — землеройковых, а это важный момент. Особенно для дачников.

Какая польза от землероек на даче

Если обычная полевка на огороде претендует на урожай, то меню землеройки в основном заточено на насекомых, личинок и реже — дождевых червей и лягушек. А это значит, что от зверков на садовом участке стоит ждать огромной пользы.

Особое место в их рационе занимают гусеницы, мокрицы, медведки и слизни — как раз самые заклятые враги огородников. В борьбе с вредителями они уже чего только не испробовали, но никаким средствам не под силу раз и навсегда избавиться от садовых паразитов. Зато землеройки справляются с ними на зависть быстро и своевременно — крошечные зверьки всегда на чеку.

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В погоне за белковой пищей они способны проникнуть куда угодно — под камень, в землю или снежный сугроб — недоступных мест в открытом пространстве для этих созданий практически нет. И все благодаря миниатюрным габаритам, невероятной юркости и необычайно тонкому слуху.

Причем аппетит у крошек бешеный: за лето землеройки, живущие на одном гектаре, съедают от пяти до 20 килограммов различных насекомых, а разовая порция каждого зверька в несколько раз превышает массу его тела.

Еще один большой плюс обитания зверей на дачном участке — для почвы. Как известно, они — великолепные пахари, и результат у них не хуже, чем у садовой техники: там где прошел зверек, почва как пух. Возиться с такой землей садоводам только за счастье.

Чем могут навредить землеройки дачникам

Но и хлопоты эти гости тоже доставляют. Дело в том, что, вспахивая землю, они подкапывают корни садовых растений и повреждают их. Плюс по ходу дела подъедают дождевых червей, от которых в свою очередь зависит качественный состав почвы — именно они перерабатывают в ней органические вещества, превращая их в питательные элементы для растений. От этого фактора очень зависит качество урожая.

Однако не стоит забывать, что червь — это все-таки не основная пища землероек. Так что прежде чем избавляться от них на участке, стоит сто раз подумать: ведь по прорытым тоннелям на дачу прибудут другие гости, и тогда держись огород.

Как избавиться от землероек на дачном участке

Самой благоприятной средой для обитания землероек считается влажность. Поэтому дачникам, которые не хотят видеть у себя на огороде незваных гостей, не рекомендуется увлекаться поливом. Но если и это не работает, есть ряд распространенных способов борьбы с маленькими зверьками. Из народных средств распространены следующие:

Залить норки обычной водой. Но нужно точно знать, где расположены эти ходы и не пропустить ни один из них. Только так будет результат: землеройка быстро покинет облюбованную территорию.

Применить продукты с дурным запахом. Хорошо подойдут тухлая рыба или мясо. Разложить остатки испорченной еды рекомендуется возле каждой норы. Из химических веществ на зверьков производят очень неприятное и отталкивающее впечатление нафталин, бензин и керосин. В одном из растворов нужно смочить тканевые салфетки и разложить у входа в жилище животных.

Есть некоторые виды растений, ароматы которых также неприемлемы для землероек. Они, в частности, ненавидят мяту и чабрец, а также полынь, чечевицу и рябчик императорский. Если высадить их на участке, маленькие создания будут вынуждены переехать.

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Но бывают ситуации, когда нужны более радикальные методы. Если землеройки совсем не дают прохода, тогда в помощь специальные средства для борьбы с грызунами. Пробрести их можно в любом магазине для садовода или в интернет-магазинах. Одни продаются в виде густой массы, другие — в брикетах. Составы самые разные — от щадящего до ядовитого. Последним лучше не увлекаться в целях собственной безопасности. Также хорошим и нетравмирующим вариантом станет радиоэлектронный отпугиватель.

Интересные факты о землеройках